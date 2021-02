Le couvre-feu du COVID-19 aux Pays-Bas se poursuit après la décision du tribunal

Une cour d’appel a annulé une décision ordonnant au gouvernement de lever le couvre-feu aux Pays-Bas parce qu’il violait la liberté de mouvement et de réunion mardi soir.

Un tribunal de La Haye a décidé mardi que le couvre-feu devait être levé, ce qui a conduit à un appel immédiat du gouvernement.

Plus tard mardi, un tribunal supérieur a suspendu ce jugement, ce qui signifie que le couvre-feu se poursuivra.

Dans la décision précédente, le tribunal de La Haye a déclaré que « le couvre-feu est une violation profonde du droit à la liberté de mouvement et à la vie privée et limite (indirectement), entre autres, le droit à la liberté de réunion et de manifestation ».

L’affaire a été intentée par un groupe protestant contre l’introduction du couvre-feu qui est en vigueur de 21h00 à 4h30 jusqu’au 2 mars.

«Nous luttons pour la préservation d’un État constitutionnel démocratique dans lequel nos enfants ont encore la possibilité de se développer en toute liberté et de vivre une vie avec leurs propres croyances et opinions», déclare le groupe Virus Truth sur son site Internet.

C’est le premier couvre-feu dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale et a provoqué des manifestations de masse. Il est entré en vigueur le 23 janvier en raison de préoccupations concernant la diffusion de la variante britannique plus transmissible. Il devait expirer le 9 février, mais le gouvernement annoncé la semaine dernière qu’il a été prolongé jusqu’au 3 mars.

La loi spéciale sur laquelle le gouvernement s’est appuyé pour imposer le couvre-feu est destinée à « des circonstances très urgentes et exceptionnelles », a déclaré mardi le tribunal.

« Cette loi offre au cabinet la possibilité d’imposer un couvre-feu dans des circonstances très urgentes et exceptionnelles, sans avoir à passer par un processus législatif – impliquant à l’avance le Sénat et la Chambre des représentants », a déclaré le tribunal.

Le Premier ministre Mark Rutte a également exhorté les gens à continuer d’observer le couvre-feu, soulignant qu’il « est un moyen, pas une fin ».

«Il est vraiment très important de limiter au maximum nos contacts sociaux en raison du risque de transmission du virus», a-t-il ajouté. « Alors s’il te plaît fais ça. Fais-le pour toi, mais aussi pour l’autre. »

Au 9 février, les Pays-Bas avaient confirmé plus d’un million de cas de COVID-19 et 14 412 décès.