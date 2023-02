Le couturier anglais Stuart Broad dit que son abandon pour la tournée de l’an dernier aux Antilles a sauvé sa carrière internationale | Nouvelles du cricket

Stuart Broad pense que sa carrière en Angleterre aurait pu être terminée pour de bon s’il n’avait pas été licencié pour la tournée de l’année dernière aux Antilles.

Le joueur de 36 ans est de retour avec l’équipe Test en Nouvelle-Zélande après avoir pris une longue pause de paternité après la naissance de son premier enfant, Annabella, et est impatient de participer à l’ouverture de la série de jeudi à Mount Maunganui, mais il y a 12 mois, il semblait comme si ses jours en Angleterre étaient peut-être terminés.

Au lendemain d’une défaite 4-0 des Ashes Down Under, Sir Andrew Strauss a pris la décision choquante de laisser tomber Broad et James Anderson pour une tournée dans les Caraïbes qui a été présentée comme une « réinitialisation de la balle rouge ».

Le pari d’évincer les deux preneurs de guichet les plus prolifiques de l’histoire du pays s’est retourné contre lui, l’Angleterre perdant le décideur de la série après deux tirages turgescents, et le duo a été accueilli à bras ouverts par le nouveau régime de Ben Stokes et Brendon McCullum.

Broad a été piqué par son omission à l’époque, mais s’est rendu compte que c’était une bénédiction déguisée d’éviter de se flageller sur des surfaces favorables aux frappeurs à la Barbade et à Antigua.

Image:

Broad est de retour dans l’équipe d’Angleterre pour la tournée de deux tests en Nouvelle-Zélande après avoir raté la victoire de décembre au Pakistan en raison d’un congé de paternité





“On peut dire que cette décision a sauvé ma carrière. Si j’étais allé là-bas sur ces terrains, je ne suis pas sûr que je serais ici maintenant”, a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas que cela ait été conçu comme ça par les sélectionneurs, mais je me considère comme plutôt chanceux. Avec le recul d’un an, je n’aurais pas choisi de rater les Caraïbes, mais c’est une bonne chose qui m’est arrivée. Quand j’ai eu laissé de côté, j’ai changé mon état d’esprit pour attaquer une semaine à la fois.

“Cela peut être assez fatiguant de regarder trop loin tout le temps et nous avons pris l’habitude de le faire. Je suis très détendu maintenant. Si et quand je serai sélectionné, je donnerai tout, chargerai, signerai et C’est une grande année pour le cricket anglais et la façon dont cette équipe fonctionne, c’est excitant d’en faire partie.

Le contact de Broad avec sa propre mortalité au cricket l’a amené à apprécier encore plus sa carrière de test, alors qu’il entame sa 17e année en tant qu’athlète international.

Lui et Anderson ont adopté avec enthousiasme les changements introduits par Stokes et McCullum, des efforts de liaison dans les coulisses à l’accent mis sur le divertissement sur le terrain.

Image:

Broad a empoché 566 guichets en 159 matchs de test pour l’Angleterre





Il a même eu la chance de s’en apercevoir à distance en décembre, lorsqu’il est devenu un spectateur avide du blanchiment historique au Pakistan tout en s’emparant des exigences de la paternité.

“Je me sens très chanceuse d’avoir été là pour la naissance et les 12 premières semaines de la vie d’Annabella, ça change certainement la vie, c’est sûr, mais j’ai regardé cette tournée intensément”, a déclaré Broad.

“C’était vraiment divertissant. J’étais assez accro à regarder et à voir ce qui allait arriver. La façon dont ils ont joué était à couper le souffle pour une équipe d’Angleterre loin de chez elle dans le sous-continent.”

Il a été particulièrement séduit par le camée de Rehan Ahmed, 18 ans, en tant que soi-disant « engoulevent » lors de ses débuts à Karachi.

Broad a d’abord été désigné pour le rôle, qui implique qu’un tailender soit promu pour balancer avec abandon et changer l’élan du match, mais il n’a pas encore eu la chance.

Image:

Broad a été impressionné par le bâton de Rehan Ahmed, 18 ans, lors de ses débuts en test à Karachi en décembre





“J’ai envoyé un SMS à Baz (McCullum) quand il a fait ça, j’ai été assez impressionné par ses débuts”, a-t-il déclaré avec un sourire.

“Tout le rêve d’un engoulevent est de frapper votre première balle pendant six, mais il a écrasé la sienne au sol pendant quatre, puis est sorti en traînant de sorte qu’ils étaient tous les deux de grosses tiques.

L’enthousiasme écarquillé de Broad en dit long sur l’environnement détendu qui existe actuellement autour du groupe et il croit clairement que la mission de McCullum de faire de l’équipe de test l’endroit idéal pour les joueurs en herbe fonctionne.

Il a ajouté: “Oui, vous pouvez gagner beaucoup plus d’argent en jouant à T20 et si tel est votre objectif principal, vous emprunterez toujours cette voie. Mais la satisfaction au travail de cet environnement est de 10 sur 10.

“Il n’y a aucun moyen de reproduire la marche après cinq jours en remportant un match test après l’effort que vous avez fourni. Cela teste le caractère, la forme physique et les compétences.”