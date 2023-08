Le coutelier qui a poignardé à mort « Flower Man of Islington » après l’avoir blâmé pour le suicide de sa mère est emprisonné à perpétuité

UN COUTEAU a été reconnu coupable d’avoir poignardé à mort un vendeur de fleurs populaire après l’avoir accusé du suicide de sa mère.

James Peppiatt, 23 ans, a poignardé Tony Eastlake, surnommé « l’homme-fleur d’Islington », à la poitrine et lui a transpercé le cœur.

Tony Eastlake a été poignardé à mort Crédit : Police rencontrée

James Peppiatt avait blâmé Tony pour le suicide de sa mère Crédit : Police rencontrée

Il est aujourd’hui condamné à la prison à vie, avec un minimum de 20 ans de prison après avoir été reconnu coupable de meurtre.

The Old Bailey a appris que Tony, 55 ans, entretenait une relation avec la mère de Peppiatt, Alicia Callaghan, après s’être séparé de sa femme en 2018.

Elle s’est tragiquement suicidée le 1er avril 2021, ce qui a provoqué une « brèche » entre Tony et Peppiatt, a-t-on dit.

Julian Evans KC, poursuivant, a déclaré: « Tony Eastlake a dit à son ami que James Peppiatt le blâmait pour la mort de sa mère. »

Le 29 mai 2021, Tony a appelé Peppiatt alors qu’il emballait son étal de fleurs vers 17 heures.

Il a ensuite fait son chemin le long d’Essex Road où il a rencontré le tueur et le couple a marché ensemble.

Plus tard, Tony a été entendu dire quelque chose du genre: « Ne me fais pas chier, j’en ai pris beaucoup, je me suis tu ».

Peppiatt s’est ensuite « déplacé à grande vitesse » vers le marchand de fleurs, qui travaillait sur le même stand depuis l’âge de 14 ans.

Une bagarre entre les deux hommes qui a duré jusqu’à 40 secondes a éclaté, laissant les deux hommes blessés.

Alors que Tony essayait de s’éloigner, Peppiatt a demandé « où vas-tu? » avant de continuer à le suivre.

Peppiatt a ensuite dit quelque chose comme « ne me parle pas comme ça », un témoin pensant qu’il avait ensuite donné un coup de poing dans le dos de Tony.

En réalité, le tueur avait plongé un couteau dans Tony qui lui avait sectionné l’aorte thoracique, le principal vaisseau sanguin du corps.

Il a été vu chancelant dans un parking voisin où il s’est effondré et est décédé peu de temps après.

Pendant ce temps, Peppiatt a fui les lieux et a jeté le couteau et son téléphone dans un canal.

Il s’est rendu à la police trois jours plus tard et a répondu « pas de commentaire » dans son entretien.

En rendant hommage, la fille de Tony, Paige Eastlake, a déclaré qu’elle « ne pourrait pas être plus fière » de son père pour « l’héritage durable qu’il a laissé en tant que ‘Flower Man of Essex Road' ».

Elle a ajouté: « En plus d’être mon père, Tony était mon meilleur ami.

« Il n’y a pas de mots qui pourraient jamais expliquer l’impact que cette tragédie a eu et continue d’avoir sur moi et ma famille.

« Mon père, Tony, a été tué le 29 mai 2021, nous sommes maintenant en 2023. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver ici, très longtemps. Je suis si heureux qu’il ait enfin obtenu la justice qu’il mérite.

« Ce que nous avons traversé en tant que famille est quelque chose que je ne souhaiterais à personne. Une partie de nous est morte ce jour-là et rien n’aidera jamais à combler le trou qui reste dans notre cœurs.

« Mon père était gentil, drôle, généreux et avait le rire le plus drôle. Pour moi, il était tout simplement parfait, il était unique en son genre. La vie ne sera plus jamais la même sans lui.

« Il ne m’accompagnera jamais jusqu’à l’autel, il ne verra jamais mes enfants. Nous ne ferons plus jamais rien ensemble.

« Tout cela m’a été enlevé de la manière la plus cruelle, insensée et injustifiée, et c’est contre cela que nous luttons. »