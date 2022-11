Le coût tragique de la Coupe du monde

Rien n’est étranger28:40Le coût tragique de la Coupe du monde

Plus d’un million de fans de football devraient débarquer au Qatar ce week-end, alors que la Coupe du monde 2022 commence. Mais au cours de la décennie qui s’est écoulée depuis que le pays a remporté sa candidature, il y a eu des allégations de corruption et de nombreuses critiques sur la manière dont le gouvernement a géré les préparatifs du tournoi. Des groupes de défense des droits de l’homme soulignent que les travailleurs des stades, pour la plupart originaires de pays étrangers comme le Bangladesh et le Népal, ont été contraints de payer d’énormes frais de recrutement et se sont vu retirer leurs salaires et leurs passeports. Le Guardian a également rapporté qu’au moins 6 500 travailleurs migrants sont morts depuis que le Qatar a remporté son offre d’hébergement. Cette semaine, dans Nothing is Foreign, nous approfondissons les controverses entourant la Coupe du monde de cette année et comment, malgré elles, le tournoi devrait générer des revenus record pour la FIFA. Avec : Tariq Panja, journaliste sportif mondial pour le New York Times.