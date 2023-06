Le coût total de possession d’une voiture électrique est son arme secrète

Cette histoire fait partie Branché, la plaque tournante de CNET pour tout ce qui concerne les véhicules électriques et l’avenir de la mobilité électrifiée. Des avis sur les véhicules aux conseils utiles et aux dernières nouvelles de l’industrie, nous avons ce qu’il vous faut.

Si vous attendez une autonomie plus longue, une charge plus rapide et des prix d’autocollants plus bas avant d’acheter un VE, vous manquez peut-être déjà le bateau : une voiture électrique total le coût de possession défie celui des voitures à moteur à combustion et pourrait bientôt faire d’un véhicule électrique la seule voiture logique à acheter.

Le coût total de possession n’est pas un concept unique aux véhicules électriques : il s’applique à tout ce que vous achetez qui a une durabilité à long terme et des coûts en cours de route. Qu’il soit électrique ou au gaz, le TCO d’une voiture repose principalement sur ces facteurs :

Prix ​​payé pour la voiture, y compris les rabais du fabricant.

Frais de financement pour acheter ou louer.

Amortissement de la voiture dans le temps.

Frais d’inscription et de licence.

Incitatifs ou crédits d’impôt gouvernementaux.

Les primes d’assurance.

Coûts de maintenance.

Factures de réparation.

Frais de carburant ou d’énergie.

La plupart des acheteurs de voitures pensent aux premier et dernier éléments ci-dessus et ont tendance à ignorer ceux du milieu. Mais les rouler, Groupe de conseil de Boston estime que le TCO des voitures rechargeables sera un grand facteur de motivation de leurs ventes dès 2023, poussant les voitures à combustion pure à moins de la moitié des ventes mondiales de voitures neuves d’ici 2030. Le TCO est la façon dont les véhicules électriques vont au-delà du domaine des élites urbaines, au début adopteurs, acolytes Tesla et écolos.

Groupe de conseil de Boston

Il y a une longue histoire de technologies qui décollent une fois que les consommateurs les perçoivent comme abordables et assez bonnes, pas parfaites. Le VE semble être au seuil de ce moment, surtout si davantage de consommateurs adoptent une vision réaliste de l’autonomie dont ils ont besoin dans une voiture électrique.

Rien de tout cela ne signifie que les véhicules électriques sont moins chers à tous points de vue. Ils ont tendance à être plus chers en termes de prix d’autocollant, les primes d’assurance et les coûts de réparation pour des raisons généralement liées à leur nouveauté et à leur manque relatif d’échelle.

Mais les voitures électriques sont notoirement moins chères en termes de coût énergétique et de coûts d’entretien – elles manquent de nombreux systèmes qui nécessitent un entretien sur les voitures conventionnelles – et grâce à des incitations financières gouvernementales qui peuvent faire baisser leur prix de vente effectif, bien que les voitures électriques les plus populaires les voitures de Tesla et GM ne sont plus éligibles aux principaux crédits d’impôt fédéraux en raison de leur succès sur le marché.

Consumer Reports a récemment comparé les voitures rechargeables populaires à leurs homologues conventionnelles et a estimé que les propriétaires de voitures à batterie complète et hybrides rechargeables n’encourent que la moitié des coûts de réparation et d’entretien d’une voiture conventionnelle et que ceux qui conduisent des voitures purement électriques bénéficient de 60 % d’économies d’énergie.

Voici un conseil de pro : boostez l’avantage TCO d’une voiture électrique en achetant une voiture d’occasion. Cela annule la dépense d’amortissement, un facteur majeur du coût total de possession, tout en réduisant au minimum l’utilité du véhicule si vous êtes d’accord avec mon évaluation sobre de l’autonomie dont vous avez vraiment besoin dans une voiture électrique.