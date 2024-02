Le coût secret de l’ajout de l’IA à votre smartphone

L’industrie des smartphones se trouve actuellement dans une situation étrange. Nous sommes dans un état d’évolution où nous pouvons voir tous les avantages de l’IA générative frapper aux portes, mais les différentes marques ont apparemment des idées contradictoires sur la manière de les implémenter sur les smartphones malgré des promesses audacieuses.

Prenez, par exemple, Qualcomm, qui a présenté le chipset Snapdragon 8 Gen 3 et a loué ses fonctionnalités futuristes d’IA générative. Il s’agit de « la première plate-forme mobile conçue pour l’IA générative », a déclaré le fabricant de puces.

La société a présenté un assistant virtuel plus rapide utilisant le modèle de langage Llama 2 de Meta, la génération de texte en image la plus rapide au monde grâce à Stable Diffusion, la possibilité de manipuler des images à l’aide de l’IA, et bien plus encore.

Il est intéressant de noter que nous avons désormais plusieurs téléphones alimentés par le même chipset sur le marché, mais ils ne semblent pas offrir ces avantages de la même manière que Qualcomm l’a présenté.

Nous méritons plus que simplement parler

Le fabricant de puces rival MediaTek, qui a récemment connu une forte augmentation du marché, s’est retrouvé à faire des déclarations similaires.

En fait, il vantait des chiffres en matière d’IA qui éclipsaient même les meilleurs de Qualcomm avec le Silicium Dimensity 9300 et Dimensity 8300. Pourtant, lorsque Digital Trends a interrogé l’un des fabricants de smartphones qui a commencé à vendre un téléphone basé sur Dimensity 9300 sur l’absence de ces astuces d’IA générative, il a refusé de commenter.

Digital Trends a contacté Qualcomm et Samsung pour obtenir des informations sur la situation, mais n’a obtenu aucune réponse. Notamment, Samsung a mis en œuvre des fonctionnalités d’IA intéressantes sur les nouveaux téléphones de la série Galaxy S24, mais elles ne semblent pas être du même type ni de l’ampleur perturbatrice promise pour la puce sous-jacente.

Finbarr Moynihan, vice-président du marketing d’entreprise de MediaTek, s’est entretenu avec Digital Trends pour une interview afin d’explorer l’énigme. “MediaTek se concentre sur la création du meilleur silicium possible, prêt pour toutes les possibilités de l’IA”, a-t-il déclaré, soulignant que la société a travaillé avec toutes les parties prenantes de la chaîne pour fournir une solution optimisée.

Alors, où sont ces fonctionnalités d’IA ? « Cela dépend en fin de compte du [manufacturers], qui peut choisir de les mettre en œuvre à sa convenance », a déclaré le dirigeant de MediaTek. Mais ce n’est pas la réticence apparente des fabricants à proposer des fonctionnalités d’IA générative sur les téléphones qui est la partie délicate ici, mais l’exécution, qui est ce qui compte pour l’utilisateur moyen de smartphone.

Ce ne sera pas un repas gratuit, c’est certain.

J’ai demandé où MediaTek voyait le débat sur l’IA sur smartphone évoluer. Les fabricants de smartphones développeront-ils des applications ou incluront-ils des fonctionnalités d’IA dans leurs applications existantes ? Est-ce que ce sera Google, en tant que suzerain du système d’exploitation, qui aura le dernier mot pour fournir ces fonctionnalités d’IA ? Les réponses sont compliquées et à moitié cuites.

La question des frais

Est-ce que ce seront les laboratoires d’IA qui proposeront leurs applications autonomes pour des tâches telles que la génération et la manipulation d’images moyennant des frais ? « Nous attendons toujours de voir comment cela se déroulera. À l’heure actuelle, nous en sommes aux tout premiers stades de la mise en œuvre d’outils d’IA générative sur les téléphones », a déclaré Moynihan. “Nous devrons probablement attendre que de plus en plus de marques de smartphones décident d’ajouter des fonctionnalités d’IA à leurs appareils et de voir quelle stratégie adhère.”

Mais nous avons déjà quelques exemples pour voir où cela pourrait atterrir, et ce sera un exemple peu recommandable : un mur d’abonnement. Lorsque Samsung a dévoilé la série Galaxy S24, il a longuement parlé des fonctionnalités d’IA, mais n’a jamais mentionné explicitement que certaines d’entre elles ne seraient disponibles gratuitement que jusqu’en 2025.

En fin de compte, quelqu’un perçoit des frais d’IA, mais nous ne savons pas exactement comment cela change de mains. Le mystère s’approfondit avec l’approche discrète de Samsung sur les origines de ses fonctionnalités d’IA. Samsung a-t-il imaginé cette magie technologique tout seul, ou s’agissait-il d’une collaboration magique avec des sociétés comme Google, Qualcomm et divers laboratoires d’IA ?

Savoir qui a joué quel rôle dans cette saga de l’innovation n’est pas seulement une question de curiosité ; il s’agit de déterminer qui peut faire circuler le chapeau et percevoir les frais d’IA auprès des passionnés du Galaxy S24. MediaTek n’a fourni aucune réponse concrète ici, malgré une collaboration étroite avec Meta et Stability pour préparer son silicium pour leur modèle de langage Llama 2 et leur technologie Stable Diffusion, respectivement.

Il semble que cela revient au fabricant du smartphone – et plus particulièrement au coût de l’appareil – qui détermine si les fonctionnalités génératives valent le coup financier supplémentaire. «Les appareils alimentés par MediaTek Dimensity 9300 prennent en charge la diffusion stable, mais cela dépend de [manufacturers] si l’appareil final dispose de cette fonctionnalité ou non », a déclaré à Digital Trends Anku Jain, directeur général de MediaTek India.

Pour quelle IA allez-vous payer ?

Ces fonctionnalités d’IA générative sont-elles suffisamment gratifiantes pour valoir la peine de payer des frais, soit par le biais d’un abonnement, soit par une augmentation du prix de la vignette du téléphone ? Cela dépend du public. Moynihan, qui a passé plus d’une décennie chez MediaTek, affirme que ces fonctionnalités d’IA doivent également être comprises du point de vue du public.

En pointant du doigt le marché chinois, où les modèles d’IA de Baidu sont déjà arrivés sur les téléphones, il explique à Digital Trends que le jeune public apprécie la génération de texte en image pour créer des mèmes, créer du contenu sympa sur les réseaux sociaux et simplement s’amuser dans des discussions de groupe. Jain de MediaTek India a également mentionné « la narration visuelle personnalisée, la création rapide de mèmes ou la génération d’images pour les médias sociaux » comme scénarios d’utilisation lucratifs.

“Bien que cela puisse nécessiter plus de ressources, la valeur pratique réside dans l’amélioration de l’engagement et de l’expression des utilisateurs”, explique Jain à Digital Trends. À Lors du MWC 2024 plus tard ce mois-ci, Moynihan a déclaré que MediaTek présenterait des fonctionnalités plus avancées, telles qu’une version image vers GIF. Encore une fois, c’est une fonctionnalité amusante, mais pas un ajout à la qualité de vie.

Cependant, tout cela aura un coût. Samsung, le leader du marché, l’a déjà clairement indiqué. Google, qui n’a même pas utilisé le silicium compatible IA de Qualcomm sur ses téléphones Pixel, est un peu plus ouvert sur le prix que nous payons pour les fonctionnalités d’IA.

La position unique de Google AI

Google se trouve dans une position plutôt unique. Il possède l’une des meilleures piles technologiques d’IA au monde. Le modèle de langage PaLM 2 est l’un des plus avancés du marché. L’entreprise a également présenté des astuces telles que la génération d’images, la manipulation des médias, Recherche assistée par l’IA, et bien plus encore. De plus, il se trouve également qu’il est le gardien du système d’exploitation Android, donc voilà.

Mais Google n’hésite pas à vendre ces fonctionnalités à un prix élevé. La société a annoncé des expériences Gemini autonomes (anciennement Bard et Duet AI) pour les appareils Android et même iOS. Notamment, les fonctionnalités n’ont pas besoin que votre téléphone fonctionne sur l’un des processeurs de Qualcomm ou MediaTek, intégrant l’IA.

Au lieu de cela, toutes les fonctionnalités de Gemini AI, qui s’étendent même sur le territoire de Google Assistant sur l’appareil, seront accompagnées d’un simple paywall. Ces frais seront collectés sous la forme d’un abonnement Google One AI Premium qui coûte 20 $ par mois. Oh, ai-je mentionné que ces superpuissances de Gemini AI seront également proposées aux utilisateurs d’iPhone, qui n’ont ni besoin de silicium Qualcomm, ni MediaTek ?

Nous assistons à une implémentation d’IA générative qui apporte des fonctionnalités significatives à votre téléphone et ne nécessite pas de chipset spécifique, mais des frais symboliques pour y accéder. Mais au lieu d’astuces subjectivement fantaisistes, cela rend l’Assistant Google plus intelligent d’une manière liée à des tâches de base telles que la configuration d’un rappel, l’intelligence à l’écran, les appels, etc.

Moi – et je suis sûr que beaucoup d’autres – serais plus enclin à payer pour des astuces telles que l’interprétation contextuelle du contenu à l’écran et la génération de contenu que pour des gadgets comme agrandir ma photo ou créer un mème original de temps en temps. Après tout, si l’IA ne fonctionne pas bien avec les tâches qui font partie intégrante de ma routine quotidienne, pourquoi s’embêter à la payer ?

La taxe sur l’IA pourrait être volontaire – ou non

Si c’est ainsi que l’IA générative sera finalement servie – au-dessus d’un plateau d’abonnement – ​​alors quel est l’intérêt d’acheter un téléphone haut de gamme spécifiquement pour le silicium avec son propre ensemble de capacités d’IA sur l’appareil ? Le débat porte sur les fonctionnalités d’IA sur l’appareil, en périphérie et connectées au cloud. Quelle est la plus grande différence ?

Sur l’appareil, cela signifie que toutes les tâches d’IA sont plus rapides et que vos données ne quittent jamais les limites sécurisées de votre téléphone. Mais pour le moment, l’IA intégrée aux appareils est limitée aux processeurs mobiles de premier plan, qui sont plus chers et finiront par augmenter le prix d’un téléphone.

Cela signifie-t-il que les fonctionnalités d’IA basées sur le cloud ne seront pas aussi populaires car elles ne sont pas aussi sûres que le traitement sur l’appareil ? Dans un monde où les gens utilisent encore « abcd1234 » et des variantes telles que leur mot de passe, peu importe que les fonctionnalités destinées à leur téléphone soient disponibles sur l’appareil ou sur un serveur distant.

De quelle quantité d’IA avez-vous besoin sur votre téléphone pour être prêt à payer pour cela ?

Ce qui compte, ce sont les fonctionnalités proposées, surtout lorsqu’elles coûtent plus cher qu’un abonnement à un service de streaming. Comme le soulignent les dirigeants de MediaTek, nous attendons toujours que le marché arrive à maturité et voie comment il évoluera.

Avec le recul, c’est formidable de voir des options sur la table. Vous pouvez choisir quel ensemble de fonctionnalités d’IA peut ajouter de la valeur à votre vie quotidienne. Mais il y aura des frais pour tous les buffets IA. Il s’agit simplement de savoir qui finira par le collecter, ce qui dépendra en fin de compte des subtilités de l’IA proposées à un utilisateur moyen de smartphone, comme vous ou moi.

Recommandations des rédacteurs