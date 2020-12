Alexa vous enregistre. Qu’est-ce qu’elle en fait?





Cette saison des fêtes, vous connaissez probablement quelqu’un qui achète ou reçoit un haut-parleur intelligent. Un ménage américain sur cinq en possède déjà un, et 1,8 million devraient être expédiés au cours du dernier trimestre de 2020. Amazon, Google et Apple fabriquent les modèles les plus populaires, qui comprennent désormais des écouteurs à commande vocale, des bagues, des lunettes et des sonnettes.

Mais essentiellement, les haut-parleurs intelligents sont des microphones qui se connectent à Internet. Et ils ont un coût caché: une partie de notre vie privée. Après avoir écouté nos questions et demandes, ces appareils envoient des enregistrements à des serveurs où ils peuvent être stockés indéfiniment. Mais que font ces entreprises technologiques avec les enregistrements?

Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir ce que nous savons et ne savons pas comment les haut-parleurs intelligents utilisent nos données.

Vous pouvez trouver cette vidéo et tous Vidéos de Vox sur YouTube. Et rejoignez le réseau de rapports Open Source pour nous aider à rendre compte des conséquences réelles des données, de la confidentialité, des algorithmes et de l’IA.

Open Source est rendu possible par Omidyar Network. Tout le contenu Open Sourced est éditorialement indépendant et produit par nos journalistes.