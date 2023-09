Le coût peut amener de nombreuses personnes à ignorer les tests COVID : pourquoi c’est un problème

14 septembre 2023 – Pour Becky Robertson de Dallas, les tests de dépistage du COVID-19 pèsent lourdement sur son portefeuille maintenant que le gouvernement fédéral et son assurance ne couvrent plus le coût. Elle a déclaré qu’elle payait environ 30 dollars par test pour se protéger et protéger sa famille. En fait, c’est devenu si cher qu’au lieu de tester, lorsqu’elle ou un membre de sa famille présente des symptômes, ils peuvent se mettre en quarantaine à la maison plutôt que de débourser plus d’argent pour en être sûr.

Et elle n’est pas la seule. Katie Caméro, une journaliste récemment licenciée d’Edison, dans le New Jersey, a déclaré qu’elle aussi était aux prises avec l’augmentation du coût des tests COVID. Son mari est un étudiant en médecine qui lutte constamment contre une gorge irritée et d’autres symptômes alors qu’il court dans l’hôpital. En raison de son exposition, ils se testent tous les deux fréquemment pour protéger ceux qui les entourent.

Lorsqu’une de ses amies proches a un nouveau bébé, par exemple, elle aime faire un test avec beaucoup de prudence avant de lui rendre visite. Pourtant, a déclaré Camero, « cela devient très coûteux d’être prévenant ».