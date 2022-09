Le coût incalculable de Fiona : la famille Burgeo brisée par la perte d’une maison imprégnée de 40 ans de souvenirs

Dan Simms, au centre, et ses filles, de gauche à droite, Dana Strickland et Donna Simms, évaluent les dommages causés à leur maison familiale à Burgeo. (Troy Turner/CBC)

Pour Dan et June Simms, la valeur d’une maison dépasse de loin ses murs, son toit et ses biens. C’est plus que les innombrables heures de labeur pour le construire, puis l’agrandir et le rénover pour en faire le petit coin de paradis pour retraités qu’ils avaient prévu depuis des décennies.

Ce sont les souvenirs qui se sont infiltrés dans les murs, le havre de paix de tout ce qui se passe ailleurs dans le monde et le point central de la famille qui a toujours été “chez soi”, quel que soit le nombre de personnes qui y vivaient à un moment donné.

Cette maison et ce sentiment d’appartenance ont maintenant été ébranlés à jamais par la force et l’effet d’une tempête appelée Fiona.

“Où aller ? Que faire ? Nous ne pouvons plus rentrer à la maison”, a déclaré Dana Strickland, l’une des deux filles de Dan et Judy Simms, à CBC News. “Nous n’avons pas de maison. C’est la partie la plus dévastatrice à laquelle nous sommes confrontés en ce moment. Nous restons avec notre tante, mais ce n’est tout simplement pas comme à la maison.”

Des bénévoles nettoient les débris laissés par la tempête du week-end dans le quartier de Smalls Island à Burgeo. (James Grudic/CBC)

Il y a un peu plus de 40 ans, Dan Simms et ses frères ont construit la maison sur Smalls Island à Burgeo, à environ 115 kilomètres à l’est de Port aux Basques, sur une partie éloignée de la côte sud-ouest de Terre-Neuve. Le rocher accidenté d’une île compte environ 15 maisons, et les Simm, comme d’autres, étaient perchés près du sommet, à environ 10 mètres au-dessus du niveau de la mer.

La construction de la maison était une source de fierté pour la famille, et la première nuit que les Simm y passèrent fut le jour de leur mariage, il y a plus de 41 ans.

Ils y ont élevé leurs filles jumelles, ont adapté l’aménagement à leurs besoins changeants et ont toujours tenu à distance les vents violents et les vagues au fil des ans.

“Nous avons eu de nombreuses tempêtes qui ont provoqué des coupures de courant”, a déclaré Strickland. “Les fenêtres ont tremblé, la porte du patio a tremblé, les ventilateurs ont tremblé, les verres et les assiettes ont tremblé dans les placards. Des photos se sont détachées du mur. Des ornements se sont détachés du mur, mais rien n’a vraiment quitté la maison.”

Tôt samedi matin, cependant, des morceaux de cette maison ont été emportés par l’océan.

Dan vérifiait les vagues quand il a appelé June pour venir jeter un coup d’œil. La première grosse vague a emporté le hangar. Le suivant, le patio entourant la maison. Dan a décidé qu’il était temps de couper le courant et d’évacuer. Il a allumé le circuit principal au sous-sol et lui et sa femme ont quitté leur maison. La prochaine grande vague a détruit ce même sous-sol.

Dan Simms est dévasté par les dégâts causés à sa maison. Sa femme, June, n’a pas pu se résoudre à le regarder. (Troy Turner/CBC)

“Nous sommes heureux d’être en sécurité”, a déclaré Strickland. “Ils sont sortis sains et saufs. Ils sont vivants. C’est la chose principale en ce moment. C’est toujours difficile de se concentrer sur ce que vous avez perdu, mais quand vos parents sont en sécurité, c’est la principale priorité.”

La famille Simms, comme d’autres qui ont été victimes de Fiona, essaie maintenant de ramasser les morceaux de ce qui reste et de comprendre où ils vont à partir d’ici. Dimanche après-midi, un Dan accablé de chagrin a déclaré qu’ils devaient trouver un endroit où vivre, et June avait encore trop de mal à regarder la dévastation de leur maison.

Le rocher que Cynthia Green tient brisé à travers la fenêtre de son salon samedi matin à Burgeo. (Troy Turner/CBC)

À côté, Cynthia Green filmait la vague à travers la fenêtre de son salon lorsqu’elle s’est rendue dans une autre partie de la maison pour évaluer la situation à l’extérieur.

“Je viens de m’éloigner de la fenêtre et j’ai cru entendre un jet d’eau provenant de la salle de bain”, a-t-elle déclaré. “J’étais sur le point de sortir et c’est à ce moment-là [a large rock] entrez avec une charge de roches. Et une vague. Une vague est arrivée. Pas seulement de petites éclaboussures, une vague est arrivée.

La maison de Green se trouve également à environ 10 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 30 mètres du bord de l’eau.

“Jamais dans nos rêves les plus fous nous ne nous attendions à quelque chose comme ça”, a-t-elle déclaré.

Green se sent chanceuse de s’être échappée sans blessure ni trop de dégâts à sa maison. La fenêtre sera barricadée pour de bon, a-t-elle dit.

Des roches océaniques habitent maintenant la salle de jeux de la maison de Dan et June Simms à Burgeo. (Troy Turner/CBC)

Ce fut un week-end chargé pour les pompiers volontaires de Burgeo. Les appels ont commencé à arriver vers 8 heures du matin

“Nous sommes venus [to Smalls Island] pour une visite, voir si nous pouvions [help] par ici », a déclaré le chef Glenn Hann. « Et voilà, voir la dévastation que ces gens ont subie, vous savez, c’était effrayant.

Hann décrit le service d’incendie de la première ligne de défense de la ville. En plus de combattre les incendies, ils répondent aux appels médicaux, aident à la recherche et au sauvetage au sol, assistent tous les appels avec le système de traversier provincial et aident les ambulanciers paramédicaux au besoin.

Pompier depuis 1979, Hann a déclaré qu’il n’avait jamais vu la colère d’une tempête comme il l’a fait le week-end dernier.

“C’est triste, dévastateur. Mais nous avons de la chance, je suppose que vous pourriez l’appeler, que nous n’avons pas perdu de vie. Et je suppose que nous pouvons être reconnaissants.”

En plus des dégâts de Smalls Island – qui comprennent également des hangars emportés vers la mer et d’autres dommages – d’autres ont perdu leurs scènes et leurs hangars près de la chaussée sur Park Road. L’usine de transformation du poisson a perdu une partie de sa toiture, et des cales et des quais ont été détruits.

La maison des Simm est toujours debout, après la tempête du week-end, mais n’est peut-être plus habitable. (James Grudic/CBC)

