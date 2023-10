Le coût humain d’une transition énergétique verte sans garanties – Enjeux mondiaux

GOMA, République Démocratique du Congo, 02 oct (IPS) – Le monde s’éloigne des combustibles fossiles pour se tourner vers les énergies dites « vertes » comme solution à la crise climatique, qui a accru la demande de minéraux stratégiques tels que le cobalt et le cuivre. et du lithium.

En tant qu’avocat des droits de l’homme en République démocratique du Congo – qui possède les plus grandes réserves de cobalt au monde et parmi les plus grandes réserves de cuivre – je représente les communautés et les écosystèmes des Virunga, Kahuzi Biega, Okapi et ailleurs qui ont subi de nombreuses violations des droits de l’homme. de l’extraction de ces minéraux.

Abritant la deuxième plus grande forêt tropicale du monde et de vastes richesses minières, la RDC possède des ressources naturelles exceptionnelles. Cependant, le pays est confronté à une crise humanitaire complexe depuis 1994 ; en proie à la guerre et à la violence dans les régions orientales, qui ont conduit à des conflits, à la pauvreté, à la malnutrition et à des épidémies récurrentes.

Les personnes que je représente ont été expulsées de force de leurs terres en raison des opérations minières menées par les sociétés extractives ; les violations majeures des droits de l’homme et la violence qui accompagnent le processus minier ; et la perte d’air pur, de sol et d’eau en raison de pratiques minières destructrices. Certaines entreprises exploitent des terres situées dans des zones protégées en violation des lois nationales et ne respectent pas les normes de diligence raisonnable en vigueur pour les entreprises.

La corruption est endémique – les entreprises chinoises et canadiennes, entre autres, exercent leur influence sur les institutions publiques pour rogner sur les coûts et éviter de respecter leurs obligations. Dans de nombreux cas, aucune évaluation d’impact n’est réalisée ; lorsqu’elles sont mises en œuvre, c’est souvent pour formaliser le processus d’exploitation et non pour sauvegarder le climat, encore moins pour assurer une protection sociale aux communautés les plus touchées.

Bref, des milliers d’agriculteurs, leurs villages, leurs moyens de survie et leurs valeurs culturelles sont impactés par l’exploitation du cobalt, du cuivre et d’autres minéraux stratégiques en RDC.

Ce panorama pose un certain nombre de défis majeurs. Dans la poursuite de leurs intérêts, les multinationales qui extraient des minéraux de la RDC ne respectent pas les droits des paysans, les lois nationales, les besoins d’urgence climatique ou les garanties sociales.

Les personnes vivant dans les zones entourant les opérations minières souffrent d’une pauvreté endémique et de crises sanitaires dans un contexte d’injustice énergétique et climatique plus large. Les enfants ne peuvent pas aller à l’école, les expulsions de terres et les expropriations sont généralisées, les rivières sont polluées et les femmes et les enfants sont exploités.

Les institutions étatiques sont souvent utilisées comme armes contre les citoyens ordinaires – le système judiciaire et certains officiers militaires et/ou groupes armés sont cooptés à des fins de sécurité, pour protéger les intérêts commerciaux contre la population locale.

Il ne devrait pas en être ainsi pour les communautés vivant dans des pays riches en ressources comme la RDC. Il devrait y avoir des lignes directrices minimales en place pour se prémunir contre de telles violations.

Les États du Nord et du Sud devraient mettre en place une coalition stratégique majeure pour garantir le respect des normes de diligence raisonnable et renforcer la responsabilité sociale des entreprises extractives. Une telle coalition devrait :

• Assurer le suivi et l’évaluation des mécanismes nationaux et internationaux d’investissement minier ; • Renforcer les connaissances des communautés locales sur les lois internationales et les meilleures pratiques dans le domaine des droits de l’homme et de l’investissement ; • Fournir un soutien juridique aux victimes d’injustices foncières et environnementales causées par les opérations minières ; • Renforcer les capacités des organisations de la société civile en termes d’expertise technique et scientifique en matière de suivi et d’évaluation des impacts ; • Mettre fin aux investissements dans les combustibles fossiles qui ont un impact négatif sur les moyens de subsistance des populations, la biodiversité et les terres, et investir plutôt dans des alternatives durables ; • Renforcer les réformes juridiques pour mieux faire respecter les garanties climatiques et sociales, interdire l’exploitation de certaines ressources naturelles les plus dévastatrices, élaborer des lignes directrices communautaires sur les droits et les moyens juridiques contre les investissements ; • et décoloniser les récits énergétiques.

Plus de 13 kg de cobalt sont nécessaires pour produire la batterie d’un véhicule électrique moyen, et environ sept grammes sont nécessaires pour un téléphone portable. La demande de cobalt, qui a triplé depuis 2010, devrait atteindre 222 000 tonnes d’ici 2025.

Sans un changement majeur pour mettre en place des garanties dans la chaîne d’approvisionnement, les industries extractives continueront de bafouer les droits des communautés locales, et nous assisterons malheureusement à une escalade des violations des droits humains.

Nous devons agir vite pour mettre un terme à cela. Nous avons besoin d’un programme de surveillance mondial et de réformes juridiques de grande envergure pour une transition énergétique équitable qui donne la priorité aux droits humains des communautés locales.

Olivier Ndoolé Bahemuke, originaire de Goma, dans l’est de la RDC, est décrit comme un leader parmi les défenseurs de l’environnement et des terres dans le pays et l’un des défenseurs les plus fiables des communautés touchées par les accaparements de terres, le trafic et les activités illégales d’extraction de ressources. Il a été le lauréat régional Afrique du Prix Front Line Defenders 2023 pour les défenseurs des droits humains en danger.

IPS Bureau de l’ONU

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS News Bureau des Nations Unies sur Instagram

© Inter Press Service (2023) — Tous droits réservés Source originale : Inter Press Service