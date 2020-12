Bien sûr, des millions d’autres Américains sont en difficulté. Neuf millions de personnes de moins ont un emploi qu’il y a un an. D’autres font face à de grosses factures médicales. De nombreuses petites entreprises ont fermé ou pourraient bientôt. Les gouvernements des États et locaux prévoient des coupes profondes.

Pour de nombreux Américains, la récession du coronavirus n’a pratiquement pas nui à leurs finances. Ils ont toujours leur emploi et leurs dépenses ont baissé alors qu’ils sont surtout restés à la maison. Leurs maisons n’ont pas perdu de valeur, contrairement à la crise financière de 2007-2009. S’ils ont la chance de posséder des actions, leur portefeuille vaut probablement plus qu’il y a un an.

Une grande partie de cet argent ira aux Américains qui s’en sortent très bien et qui économiseront l’argent qu’ils reçoivent, ce qui à son tour ne fera rien pour maintenir à flot les entreprises en difficulté ou garder les travailleurs employés. Déjà, le taux d’épargne personnelle était passé à environ 14 pour cent cet automne, contre 8 pour cent au début de l’année.

En même temps, le projet de loi ne prévoit que 11 semaines d’assurance-chômage élargie. «Cela ne suffit pas pour nous rapprocher du moment où un vaccin est largement distribué», Ernie Tedeschi, a écrit hier un ancien économiste du département du Trésor. En tout, la facture dépense moins pour les allocations chômage élargies que sur les contrôles de relance.

Un problème encore plus important est le manque d’aide pour les gouvernements étatiques et locaux. Mitch McConnell, le leader de la majorité au Sénat, a insisté pour exclure une telle aide, affirmant que ce serait un plan de sauvetage pour les États financièrement irresponsables. De nombreux économistes ne sont pas d’accord et soulignent le bilan de la pandémie sur les budgets des États.

«Les économistes sont particulièrement préoccupés par le fait que l’accord final a supprimé de nouveaux financements pour les gouvernements des États et locaux, ce qui est susceptible d’entraîner davantage de suppressions d’emplois et de taxes plus élevées dans certaines parties du pays» Heather Long a écrit. Larry Johnson, un commissaire de comté dans la région d’Atlanta, a déclaré: «Le Congrès qui laisse de côté l’aide locale est comme le Grinch qui a volé Noël.»

Et Tracy Gordon du centre de politique fiscale d’Urban-Brookings a déclaré à Bloomberg CityLab: «Je suis incrédule qu’ils ne fournissent pas d’aide publique et locale.» Parmi les domaines susceptibles de subir les coupures que l’État et le gouvernement local devront faire: les transports publics, la police et les pompiers, les écoles et les programmes de soins de santé.