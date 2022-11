Le coût du nettoyage de la mine Giant de Yellowknife est désormais fixé à 4,38 milliards de dollars, contre 1 milliard de dollars auparavant

L’assainissement de la mine Giant à Yellowknife devrait coûter au gouvernement fédéral 4,38 milliards de dollars, soit plus de quatre fois l’estimation initiale.

Cela fait du nettoyage de l’ancienne mine d’or le projet d’assainissement le plus coûteux au Canada. Programme de remise en état des mines abandonnées du Nord.

La précédente estimation des coûts de 1 milliard de dollars avait été élaborée en 2010, et il s’agissait d’une “estimation pure des coûts de construction”, a déclaré jeudi Natalie Plato, directrice adjointe du projet d’assainissement de la mine Giant, après avoir révélé la nouvelle estimation.

Le projet a considérablement changé depuis lors, a-t-elle déclaré.

L’assainissement de la mine Giant est une entreprise extraordinairement compliquée qui comprend le confinement de 237 000 tonnes de poussière de trioxyde de diarsenic hautement toxique en profondeur.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’estimation initiale était tellement inférieure à celle d’aujourd’hui, Platon a répondu “lorsque nous sommes entrés, nous sommes allés vouloir réaliser ce projet, et nous n’avons pas fait de consultation approfondie”.

Plato, qui a dit qu’elle n’était pas impliquée au début du projet, a déclaré qu’ils avaient été référés à une évaluation environnementale et qu’ils avaient entendu que les résidents de la région de Yellowknife voulaient plus de consultation, plus d’implication et plus de travail sur le site.

“Toutes ces choses ont un coût”, a-t-elle déclaré.

Natalie Plato est directrice adjointe du projet d’assainissement de la mine Giant. Platon a déclaré que beaucoup de choses avaient changé depuis l’estimation initiale des coûts du projet d’assainissement, y compris des extensions de la portée et du calendrier du projet. (Liny Lamberink/CBC)

710 millions de dollars dépensés pour le projet à ce jour, selon Platon

Le budget du projet d’assainissement n’est pas accessible au public.

Platon a déclaré que c’est parce que leur travail est effectué par le biais d’appels d’offres et de demandes de propositions, et “ceux-ci sont protégés afin que les entrepreneurs ne reçoivent pas nos coûts, car cela peut compromettre le processus de passation des marchés”.

L’estimation de 4,38 milliards de dollars a été établie par l’équipe du projet d’assainissement et approuvée par le Conseil du Trésor du Canada. Il comprend tous les coûts du projet de 2005 à 2038, date à laquelle l’assainissement est sur le point de se terminer.

Platon a déclaré que le prix mis à jour tient compte des imprévus (c’est-à-dire des dépenses imprévues potentielles), de l’inflation, des valeurs de la TPS et des 710 millions de dollars dépensés jusqu’à présent pour le projet d’assainissement.

Platon a déclaré que beaucoup de choses avaient changé depuis la publication du coût de nettoyage initial.

D’une part, l’évaluation environnementale a conduit à 26 mesures juridiquement contraignantes destinées à minimiser les impacts environnementaux négatifs du projet et les préoccupations publiques qui en résultent.

L’une de ces mesures a été la création du conseil de surveillance de la mine Giant, composé de six personnes.

Un autre était le programme pluriannuel de surveillance des effets sur la santé, qui teste les habitants des communautés voisines de Yellowknife, Ndilo et Dettah pour les concentrations d’arsenic dans leur urine et leurs ongles.

Grâce à des consultations, l’équipe a appris que les habitants du Nord souhaitaient que les habitants du Nord bénéficient du projet d’assainissement, a déclaré Platon.

Pour s’assurer que les entreprises et les personnes locales puissent soumissionner et effectuer des travaux sur le site minier, l’équipe du projet a prolongé son calendrier de neuf ans “afin de s’assurer que les travaux sont à la bonne taille pour que les habitants du Nord puissent y participer”, a déclaré Platon. “Donc, cela a aussi un coût.”

Le projet d’assainissement rapporte qu’à ce jour, 331 millions de dollars en contrats, soit 51 % de la valeur totale des contrats attribués, ont été attribués à des entrepreneurs autochtones.

Voici des rangées et des rangées d’environ 360 ​​conteneurs d’expédition, remplis des restes toxiques du bâtiment du torréfacteur, qui séparaient l’or des roches. Bien que l’assainissement doive se terminer en 2038, la mine aura besoin d’entretien à perpétuité. Platon a déclaré que le gouvernement fédéral s’était engagé à s’occuper du site minier pendant 100 ans. (Priscilla Hwang/CBC)

Les consultations ont également entraîné des changements dans la portée du projet, a déclaré Platon.

L’équipe avait initialement prévu de laisser huit fosses ouvertes, mais après avoir entendu des inquiétudes concernant la santé, la sécurité et les inondations souterraines dans la mine, l’équipe a décidé de remplir les fosses.

Ils ont également conçu Baker Creek pour accueillir une inondation majeure. Baker Creek transporte l’eau des bassins de résidus, qui est traitée de manière à respecter ou dépasser les exigences réglementaires, dans la baie de Yellowknife.

Un accord sur les avantages avec la Première nation dénée Yellowknives n’a pas non plus été inclus dans le plan d’assainissement initial, a déclaré Plato. Cet accord est évalué à 2 millions de dollars par an pour la durée de vie du projet.

Elle a déclaré que l’entente sur les avantages comprend des fonds pour la formation et des postes pour les membres de la Première nation des Dénés de Yellowknives.

“Bon sang, il y a tellement d’autres choses aussi”, a déclaré Platon, en énumérant les facteurs qui ont fait grimper les coûts.

Le gouvernement fédéral couvrira la grande majorité des coûts

Le gouvernement fédéral couvrira la grande majorité des coûts d’assainissement. Platon a déclaré que le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest injectait environ 20 millions de dollars.

Elle a déclaré qu’une partie de la contribution du territoire comprenait le détournement du sentier Ingraham, qui traversait autrefois la mine.

CBC a tenté de vérifier la contribution du territoire auprès du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, mais n’a pas obtenu de réponse jeudi.

David Livingstone, président du conseil de surveillance de la mine Giant, n’était pas disponible pour un entretien, mais a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que “le conseil de surveillance de la mine Giant n’a été informé que récemment des nouvelles estimations et réservera ses commentaires jusqu’à ce qu’il ait reçu et examiné les informations contextuelles pertinentes de l’équipe de projet. »

Bien que l’assainissement doive se terminer en 2038, la mine aura besoin d’entretien à perpétuité.

Platon a déclaré que le gouvernement fédéral s’était engagé à s’occuper du site minier pendant 100 ans. Cela signifie que le financement du projet d’assainissement est protégé, peu importe qui est au gouvernement.

La responsabilité de la mine Giant a été confiée au gouvernement fédéral après que l’ancien propriétaire Royal Oak Mines inc. a été mis sous séquestre en 1999.

Selon Platon, le gouvernement fédéral a tiré les leçons du résultat désastreux.

“Nous avons changé la façon dont nous autorisons les mines maintenant, et nous avons besoin de sécurité, et nous avons besoin d’une remise en état progressive”, a-t-elle déclaré.

“Nous allons mieux et cela ne devrait plus jamais se reproduire.”

Ni le chef Edward Sangris de Dettah ni le chef Fred Sangris de Ndilo n’étaient disponibles pour une entrevue jeudi.