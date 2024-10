Le coût du logement, un obstacle majeur pour les familles

19 octobre — Peu de temps après avoir appris qu’elle était enceinte de jumeaux, Emily Sutherlin et son mari ont décidé de déménager de Chicago à Santa Fe afin de se rapprocher de la mère de Sutherlin, qui avait déménagé en ville lorsqu’elle a pris sa retraite.

« Nous avons réalisé très vite que j’avais besoin d’aide et que ce serait formidable de vivre près de ma famille », a déclaré Sutherlin, qui avait alors deux enfants âgés de 5 et 2 ans.

Son mari a rapidement décroché un emploi à la division des eaux de la ville.

« Je pense en quelque sorte que, à cause de cela, nous avons pensé qu’il serait facile » de trouver une maison, a déclaré Sutherlin, reconnaissant que le couple n’avait pas fait beaucoup de recherches avant de déménager à Santa Fe.

Le processus de recherche d’une maison à acheter a duré près de deux ans.

Les Sutherlin ont découvert que la disponibilité de maisons à vendre était limitée et que les prix élevés posaient de sérieux défis.

Les responsables et les défenseurs décrivent largement le manque de logements abordables – tant pour les acheteurs potentiels que pour les locataires – comme une crise du logement qui serre de nombreux habitants de la ville. Les familles avec de jeunes enfants sont particulièrement vulnérables au risque d’être expulsées de Santa Fe.

« Nous constatons que les personnes qui ont des enfants ont davantage de difficultés parce qu’il y a plus de dépenses », a déclaré Cathy Garcia, porte-parole de l’association locale à but non lucratif Chainbreaker Collective, une organisation de justice économique.

Les dirigeants de la ville ont cité deux facteurs clés comme étant les principaux obstacles auxquels sont confrontées les familles de Santa Fe : le manque de services de garde d’enfants disponibles et le coût élevé du logement.

« Si vous ne parvenez pas à obtenir un logement abordable et à trouver des services de garde d’enfants… le travail peut être incroyable, mais vous ne pouvez pas vous présenter au travail », a déclaré Bridget Dixson, présidente de la Chambre de commerce de Santa Fe.

Garcia a déclaré que de nombreuses familles à faible revenu choisissent de payer un loyer plutôt que d’autres nécessités essentielles, telles que les soins de santé, par crainte d’être expulsées « parce qu’il n’y a nulle part où aller ».

« Il n’y a pas d’autre endroit, n’est-ce pas ? dit-elle. « Vous déménagez ou vous êtes sans logement, et qu’est-ce que cela signifie pour un enfant ? »

L’achat d’une maison améliore la « qualité de vie »

Les Sutherlin ont d’abord emménagé dans un immeuble locatif en raison des difficultés auxquelles ils étaient confrontés pour acheter une maison, en partie parce que les banques hésitaient à prêter aux nouveaux résidents, qui n’étaient pas auparavant propriétaires de maison.

« Toutes les économies avec lesquelles nous avons emménagé ici ont été épuisées en loyer », a déclaré Emily Sutherlin.

La famille a signé un bail pour une maison d’un montant de 2 600 dollars par mois et, au moment où ils ont déménagé, ce montant atteignait 3 200 dollars, ce qui, selon Sutherlin, représentait plus du double de ce qu’ils avaient payé pour un logement de taille égale à Chicago.

Lorsqu’ils ont commencé à chercher sérieusement à acheter, « il n’y avait tout simplement pas de maisons », a-t-elle déclaré.

Elle avait une liste de critères pour le nouveau logement du couple. Un par un, elle a dû les lâcher presque tous.

Au début, ils cherchaient des maisons dans le sud-est de Santa Fe, dans la zone de l’école primaire Piñon, où sa fille aînée était étudiante. En raison de toutes les nouvelles maisons construites à proximité de l’école, on lui a dit que sa fille ne pourrait pas avoir la garantie d’une place là-bas si la famille déménageait en dehors de la zone de l’école.

La famille a cherché une maison dans la région pendant près d’un an, a déclaré Sutherlin, mais a trouvé que celles disponibles à la vente étaient trop chères.

« Nous voulions vraiment un garage pour ne pas avoir à charger mes enfants dans une voiture froide les jours d’hiver », a-t-elle déclaré. Cela aussi est passé par la fenêtre.

Le principal critère restant était l’espace : la famille voulait trois chambres et deux salles de bains, ainsi qu’un endroit prêt à emménager. Les conseillers de l’association à but non lucratif Homewise Inc., un promoteur immobilier qui fournit également une aide à l’achat d’une maison, leur ont recommandé de faire une offre immédiatement s’ils voyaient quelque chose qui correspondait à leurs besoins, et lorsque quelque chose est devenu disponible dans le quartier de Las Acequias, dans le centre de Santa Fe, ils l’ont fait.

Après environ deux ans de recherches, la famille a finalement pu acheter une maison.

Le processus n’était pas parfait : la maison qu’ils avaient choisie était beaucoup moins prête à emménager que ce qui leur avait été promis, et ils ont dû vivre avec la mère de Sutherlin pendant environ un mois après l’expiration du bail de leur location. Mais ils étaient satisfaits de l’achat.

« C’est génial et nos voisins sont formidables », a déclaré Sutherlin à propos de la maison, située à quelques pas du parc Las Acequias. Elle a hâte de pouvoir s’y promener le matin avec le nouveau chiot de la famille.

« La qualité de ma vie a déjà changé parce que j’ai pu devenir propriétaire, et c’était une chose à laquelle je ne m’attendais pas nécessairement », a déclaré Sutherlin.

Elle a déclaré que la situation de sa famille et les discussions avec d’autres personnes sur des expériences similaires lui ont ouvert les yeux sur les défis de la vie à Santa Fe, en particulier pour les familles.

« Vous ne pouvez pas louer à Santa Fe en ce moment en tant que famille – à moins de gagner une somme d’argent exorbitante – et pouvoir avoir suffisamment d’économies pour éventuellement acheter une maison », a-t-elle déclaré.

« Je dirais que nous sommes coincés »

Selon les données de la Santa Fe Association of Realtors, le prix médian d’une maison était de 640 000 $ dans la ville et de 825 000 $ dans le comté de Santa Fe au troisième trimestre 2024. Le prix moyen du loyer pour un appartement de deux chambres est de 2 400 $, estime Homewise. montrer.

Housing New Mexico, une agence quasi gouvernementale également connue sous le nom de New Mexico Mortgage Finance Authority, a découvert dans son évaluation des besoins en logement de 2024, qu’environ 53 % des locataires du comté de Santa Fe sont considérés comme étant surchargés de coûts ou « extrêmement » surchargés de coûts, ce qui signifie qu’ils paient respectivement plus de 30 % ou plus de 50 % de leur revenu total en loyer.

Environ 34 % des propriétaires sont confrontés à des coûts élevés.

La flambée des prix de l’immobilier a empêché de nombreux résidents de s’agrandir.

Lealia Nelson, originaire de Taos, a acheté ce qu’elle a décrit comme une première maison avec son mari après avoir déménagé à Santa Fe en 2015. La maison était parfaite pour un couple, a-t-elle dit, mais elle est trop petite maintenant qu’ils ont une fille de 2 ans. .

« Je dirais que nous sommes coincés », a déclaré Nelson dans une interview plus tôt cette année. La famille avait envisagé de déménager mais hésitait à quitter le nord du Nouveau-Mexique, où elle a ses racines.

« Si nous restons, cela décidera probablement si nous avons un autre enfant, simplement parce que nous ne pouvons pas accueillir un autre enfant dans notre maison », a-t-elle déclaré.

L’évaluation des besoins en logement de Housing New Mexico indique que seuls 19,3 % des résidents du comté de Santa Fe peuvent se permettre le prix médian actuel d’un logement.

« C’est très difficile » pour les familles de vivre à Santa Fe, a déclaré Elena Gonzales, directrice de l’exploitation de Homewise Inc.

Le conseiller municipal Jamie Cassutt était d’accord.

« Il est extrêmement difficile de pouvoir simplement mettre le pied dans la porte dans cette ville », a-t-elle déclaré.

Originaire de Santa Fe qui a déménagé pendant plus d’une décennie, Cassutt est revenue en ville avec son désormais ex-mari pour élever leur fils, ce qui n’a été possible que grâce au soutien familial « important ».

Cassutt a déclaré que l’économie locale souffre lorsque les parents n’ont pas les moyens de vivre ici. Alors que la ville cherche à diversifier son économie au-delà du tourisme, a-t-elle ajouté, elle doit trouver des moyens de rendre le logement abordable pour les parents, qui sont dans leurs années de travail les plus actives.

Même si une grande partie des recettes fiscales brutes de la ville provient des touristes, Cassutt a noté qu’elles proviennent également des personnes qui vivent dans la ville et y effectuent leurs achats. Les déplacements domicile-travail, a-t-elle dit, nuisent à l’économie.

« Si nous payons les gens et qu’ils emmènent cet argent ailleurs parce que c’est là qu’ils peuvent vivre, cela va nuire à notre ville », a-t-elle déclaré.

Cassutt a déclaré que le manque de logements abordables et accessibles peut également créer un « cercle vicieux » dans lequel la ville a du mal à retenir les enseignants, les éducateurs et les travailleurs de la santé, rendant Santa Fe encore moins attrayante pour les familles.

Gonzales était d’accord.

« Il est difficile de garder un employé lorsqu’il se rend à Albuquerque deux heures par jour », a-t-elle déclaré.