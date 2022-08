Le coût du logement entrave le recrutement de la GRC de Kelowna

Le coût élevé du logement dans le centre de l’Okanagan entrave le recrutement pour la GRC de Kelowna.

« Il existe une corrélation directe avec le coût du logement à Kelowna qui a une incidence sur la capacité de recruter des agents qui viennent généralement pour les régions du Nord et qui peuvent choisir leur affectation après avoir servi des affectations de durée limitée », a déclaré le surintendant de la GRC. Kara Triance.

Selon le site Web de la GRC, un gendarme débutant commence avec un salaire annuel de 65 776 $. Il monte à 92 722 $ après 12

mois de service, 99 988 $ après 24 mois et 106 576 $ après 36 mois.

La GRC de Kelowna est en mesure de puiser parmi les agents qui ont les moyens de vivre dans la ville et les environs, ainsi que ceux qui peuvent venir du Lower Mainland, a ajouté Triance.

«Nous avons donc dû travailler en étroite collaboration en tant que division pour prioriser la façon dont nous dotons Kelowna, et je suis reconnaissant de la réponse de notre division.»

Triance ne commenterait pas le nombre d’officiers supplémentaires nécessaires.

«Je peux vous dire que nous le regardons chaque semaine et que nous avons régulièrement grimpé au cours du dernier trimestre. Nous avons ajouté 29 ressources supplémentaires depuis le 1er janvier.

Surint. Triance a fait ses commentaires lors d’une conférence de presse mercredi alors qu’elle s’adressait à un rapport de Statistique Canada qui montrait que la région de Kelowna avait le taux de criminalité le plus élevé au pays l’année dernière.

