Le coût du cancer pour les patients et les familles

“Il y avait beaucoup plus d’anxiété et de véritable détresse à propos du fardeau financier qu’à propos du traitement lui-même”, explique Li Smith.

La toxicité financière comprend les coûts directs des soins médicaux, y compris les quotes-parts, les franchises et autres dépenses personnelles pour le traitement et les médicaments, ainsi que les coûts indirects de la perte de revenus ou d’économies qui accompagnent les soins contre le cancer.

Le fardeau est souvent aggravé par la diminution des revenus. Entre 40 % et 85 % des patients atteints de cancer devaient s’absenter du travail ou quitter leur emploi pendant le traitement. Et pour ceux, comme Dicks, qui se retrouvent sans assurance, les débours peuvent rapidement monter en flèche.

En fait, un étude des patients atteints de cancer nouvellement diagnostiqués âgés de plus de 50 ans ont déclaré que plus de 42 % des patients avaient épuisé leurs actifs financiers et qu’environ 30 % avaient contracté des dettes au cours de la deuxième année suivant leur diagnostic.

Les jeunes adultes peuvent être encore plus vulnérables financièrement. UN étude des patients de l’État de Washington ont constaté que les moins de 65 ans – qui représentent environ la moitié des cas de cancer– étaient 2 à 5 fois plus susceptibles de déclarer faillite que les patients de plus de 65 ans.

En autre étude publié en juillet dernier, Li Smith et ses collègues ont constaté que les patients plus jeunes, âgés de 18 à 64 ans, avaient plus de problèmes d’argent, ce qui signifiait moins d’argent pour la nourriture, plus de problèmes pour rester sur leurs médicaments, ainsi qu’une plus grande détresse et anxiété en général. En fait, les jeunes adultes étaient plus de 4,5 fois plus susceptibles d’être confrontés à une toxicité financière grave que les adultes plus âgés, et environ 4 fois plus susceptibles d’avoir des effets psychologiques graves à cause de ce fardeau.