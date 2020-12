Le ministre de l’Environnement a admis qu’il y aurait une augmentation de certains produits alimentaires sans accord – AFP

Les prix des denrées alimentaires augmenteront s’il n’y a pas d’accord, a admis un ministre, car il a laissé entendre qu’il pourrait y avoir une augmentation de 1 à 2 p.

George Eustice a reconnu qu’il y aurait « un certain impact » sur les prix alimentaires si le Royaume-Uni ne parvient pas à conclure un accord commercial avec l’UE, bien que les ministres aient précédemment promis que la nourriture serait moins chère pour les acheteurs britanniques.

Le secrétaire à l’environnement a déclaré: «De toute évidence, si nous n’avons pas d’accord commercial avec l’UE, nous appliquerons des droits de douane sur certaines de ces importations et cela signifiera probablement qu’à court terme, il y aura une légère et modeste augmentation des prix des denrées alimentaires. . »

Pendant la campagne Vote Leave, l’un de ses engagements manifestes était que le Brexit rendrait la nourriture moins chère. Cependant, M. Eustice a admis que les produits alimentaires tels que le porc et le bœuf étaient susceptibles de connaître des augmentations de prix, bien qu’il ait déclaré à The Andrew Marr Show que les produits à base de viande «représentent une proportion relativement faible de l’ensemble du magasin familial».

M. Eustice a ajouté que le coût de la nourriture « dépendrait dans une certaine mesure des types d’accords commerciaux que nous concluons avec l’UE et d’autres pays, mais la politique du gouvernement est d’essayer de maintenir les prix des denrées alimentaires stables ».

«D’une manière générale, le résultat le plus probable est que les prix des denrées alimentaires resteront stables», a-t-il déclaré à Times Radio.

Cela vient après que le British Retail Consortium a averti qu’aucun accord ne coûterait 3,1 milliards de livres aux consommateurs en raison des tarifs sur les aliments et les boissons.

Actuellement, le Royaume-Uni ne paie pas de droits de douane sur les marchandises, y compris les produits alimentaires, en provenance d’autres pays de l’UE.

Il a déclaré qu’environ 85 pour cent des produits alimentaires importés de l’UE seront soumis à des droits de douane de plus de 5 pour cent, avec une moyenne de plus de 20 pour cent.

Interrogé sur le manifeste Vote Leave ayant promis de rendre la nourriture moins chère après le Brexit, M. Eustice a ajouté: «Si nous pouvons aider les agriculteurs à réduire leurs coûts et à améliorer leur productivité, ce que nous ferons par le biais de notre nouveau projet de loi sur l’agriculture, alors oui c’est possible », a-t-il toutefois admis que« le résultat le plus probable est que les prix des denrées alimentaires resteront stables ».

Pendant ce temps, Minette Batters, présidente du National Farmers Union, a déclaré qu’aucun accord ne serait une « catastrophe » et a déclaré que « l’impact sur la nourriture pour les consommateurs et l’agriculture britannique serait énorme ».

Plus tôt cette année, David Potts, PDG de Morrisons, la quatrième chaîne de supermarchés du pays, a averti que les prix augmenteraient à moins qu’il n’y ait un accord sans droits de douane pour quitter l’UE.