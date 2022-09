Le coût des vols au départ de la Russie s’envole après l’annonce de Poutine

Sergueï Bobylev | Spoutnik | via Reuters

Le coût des vols au départ de Moscou a grimpé en flèche lorsque le président russe Vladimir Poutine a annoncé une “mobilisation militaire partielle” dans une allocution télévisée mercredi.

Les prix augmentaient régulièrement avant même les commentaires de Poutine et étaient neuf fois plus chers qu’ils ne le seraient généralement dans certains cas après son discours, selon les prix suivis par Google.

Poutine a annoncé dans son discours que 300 000 réservistes militaires seraient tenus de servir dans ce que Moscou appelle son “opération militaire spéciale”, faisant craindre que les hommes en âge de combattre ne soient pas autorisés à quitter la Russie.

Le ministre de la Défense du pays, Sergei Shoigu, a déclaré que seuls ceux qui avaient une expérience en tant que soldats professionnels seraient appelés, et que les étudiants et les personnes qui avaient déjà servi comme conscrits ne seraient pas nécessaires.

Un grand nombre de pays ont interdit les avions atterrissant directement de Russie, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et la majeure partie de l’Europe continentale. Mais il y a des pays considérés comme sympathiques à la Russie qui permettraient aux gens de voyager – et les vols vers ces pays sont exorbitants et se vendent rapidement.

Les vols directs de Moscou vers la ville turque d’Istanbul et Erevan en Arménie se sont vendus mercredi, selon les données d’Aviasales, telles que rapportées par Reuters.