Le coût des réparations – Vox

Au cœur du débat sur les réparations se trouvent des questions sur ce à quoi pourraient ressembler les réparations pour les Noirs américains.

Si les paiements en espèces sont une voie à suivre, combien d’argent serait suffisant pour couvrir les horreurs de siècles d’esclavage et de décennies de Jim Crow et de discrimination raciale ? Et comment les États-Unis, avec leurs problèmes d’inflation et leur dette croissante, les paieraient-ils ?

Pour le deuxième épisode des « 40 Acres », une mini-série spéciale en quatre parties sur Conversations vocalesje parle au duo mari et femme, l’économiste William “Sandy” Darity et la folkloriste Kirsten Mullen, du cadre de réparations qu’ils décrivent dans leur livre D’ici à l’égalité : des réparations pour les Noirs américains au XXIe siècle.

Le cadre de réparation de Darity et Mullen est basé sur trois éléments : la reconnaissance, la réparation et la clôture.

Premièrement, les États-Unis devraient reconnaître et admettre les torts graves qu’ils ont commis contre les Noirs américains, et ceux qui ont bénéficié de ces torts doivent reconnaître les avantages qu’ils en ont tirés.

Le plan de réparation de Darity et Mullen implique une indemnisation pour éliminer l’écart de richesse raciale et les disparités en matière de revenus, de santé, d’éducation, d’incarcération, etc.

Ce n’est qu’alors que les États-Unis pourraient arriver à la fermeture – le moment où les Noirs et les Blancs peuvent s’entendre sur le passé et s’unir pour créer des États-Unis transformés.

Le prix qui l’accompagne, comme l’ont calculé Darity et Mullen, est de 14 000 milliards de dollars. J’ai parlé à Darity et Mullen de la façon dont ils sont arrivés à ce chiffre et de la façon dont les États-Unis pourraient le payer.

Notre conversation a également exploré leurs directives d’éligibilité proposées – seuls les Noirs américains qui se sont identifiés comme Noirs au moins au cours des 12 dernières années et qui peuvent prouver qu’ils descendent de personnes autrefois réduites en esclavage aux États-Unis. Et nous avons discuté des efforts de réparation au coup par coup qui se déroulent à travers le pays, comme les bons de logement distribués à quelques propriétaires noirs à Evanston, dans l’Illinois, qui, selon eux, enlèvent la responsabilité du gouvernement fédéral. En fin de compte, Darity et Mullen montrent comment la promesse de terre non tenue de l’Amérique a laissé les Noirs américains loin derrière.

Fabiola Cinéas

Pourquoi vous concentrez-vous sur l’écart de richesse raciale dans [the context of reparations]?

Kirsten Mullen

Je pense qu’il est important de faire la distinction entre la richesse et le revenu. La richesse peut remplacer le revenu, mais le revenu ne peut pas remplacer la richesse.

Vous savez, nous considérons le revenu comme un gain. C’est une conséquence des actions. C’est une conséquence du travail, du temps passé à produire des services ou des matériaux pour un prix fixe. La richesse, quant à elle, est un stock d’actifs. Ce sont des choses qui se passent pendant que vous dormez. Les intérêts qui sont gagnés sur les investissements, sur les comptes en fiducie, ou vous recevez des loyers, ou vous recevez des versements hypothécaires d’une autre personne pour des biens que vous possédez ou contrôlez. La richesse est ce qui donne aux individus une réserve, un coussin. La richesse est une chose qui vous permet d’emménager dans un quartier bien équipé, de mettre vos enfants dans des écoles primaires et secondaires privées, des collèges d’élite, si vous le souhaitez.

La richesse est une chose qui permet aux individus d’obtenir des soins médicaux ou des conseils juridiques de haute qualité. La richesse est une chose qui vous permet, si vous le souhaitez, de participer au processus politique. Nous savons qu’il est très important dans ce pays non seulement de voter, mais aussi, si vous en êtes capable, de soutenir financièrement le processus politique. Mais tout le monde ne peut pas se permettre de le faire. Vous savez, ce sont surtout les gens qui ont de la richesse qui ont cette opportunité de participer à notre vie politique de cette façon.

Fabiola Cinéas

Et connexe, devrait-il y avoir un plafond, un plafond de revenu sur les réparations ? Comme si les Noirs américains les plus riches qui auraient droit à des réparations devraient être [considered]?

Kirsten Mullen

Vous savez, ce n’est pas un programme de lutte contre la pauvreté. Les réparations concernent une dette que le gouvernement fédéral doit à tous les Noirs américains descendants de l’esclavage américain. Quand vous pensez aux paiements de réparations qui ont été effectués dans le passé, à l’échelle internationale, mais aussi au niveau national, ils n’ont pas dit : « Oh, cette personne est trop riche pour recevoir des réparations ». Donc, non, vous savez, Oprah Winfrey, Michael Jordan – toutes ces personnes seraient absolument éligibles aux réparations. Désormais, ils peuvent décider qu’ils ne veulent pas les accepter s’ils le souhaitent, mais ils ne doivent pas être exclus des réparations.

William « Sandy » Darity

Et, vous savez, ils pourraient prendre la décision de prendre leurs paiements de réparations et de les utiliser à quelque fin qu’ils aient en tête. Une possibilité serait de faire un don à l’organisme de bienfaisance qu’ils préfèrent soutenir.

Fabiola Cinéas

Dans votre cadre de réparations, vous êtes arrivé à environ 840 000 $ pour chaque ménage noir éligible. Comment êtes-vous arrivé à ce chiffre ?

William « Sandy » Darity

Nous avons calculé ce nombre sur la base de l’estimation de la différence de richesse moyenne entre les ménages noirs et blancs qui est déclarée dans l’Enquête sur les finances des consommateurs de 2019, qui est l’enquête la plus récente qui a été menée pour fournir des informations sur la valeur nette des ménages.

Nous sommes arrivés au chiffre de 840 900 $, qui est la différence exacte entre la valeur nette moyenne des ménages blancs et la valeur nette moyenne des ménages noirs. Si vous multipliez ce chiffre par le nombre total de ménages noirs, ce différentiel – cela vous donne un chiffre d’environ 14 000 milliards de dollars.

La 40 Acres Vox Conversations explore où en est le débat sur les réparations et où il se dirige. Cette série est rendue possible grâce à une subvention de la Fondation Robert Wood Johnson à Canopy Collective, une initiative indépendante sous le parrainage fiscal de Multiplier. Tous les reportages de Vox sont éditorialement indépendants et produits par nos journalistes. Les opinions exprimées ne sont pas nécessairement celles de Canopy Collective ou de la Robert Wood Johnson Foundation.