Le coût des médicaments contre l’épilepsie de marque monte en flèche

Par Steven Reinberg

Journaliste de la journée de la santé

JEUDI 16 juin 2022 (HealthDay News) – La gestion de l’épilepsie est un processus de plus en plus coûteux aux États-Unis, les prix des médicaments anti-épileptiques de marque ayant presque quadruplé en huit ans, selon une nouvelle étude.

Dans de nombreux cas, le nouveau médicament de marque a des avantages en termes de moins d’effets secondaires et moins d’interactions médicamenteuses, ce qui en fait un meilleur choix qu’un médicament plus ancien, a déclaré Terman. Mais ce n’est pas toujours le cas. Pour de nombreux patients, a-t-il dit, un médicament générique plus ancien peut être aussi sûr et efficace.

Pour l’étude, Terman et ses collègues ont utilisé un échantillon aléatoire de 20% des bénéficiaires de Medicare avec une couverture de 2008 à 2018. Il y avait 77 000 à 133 000 patients épileptiques chaque année. Les médicaments de marque représentaient 79 % des coûts des médicaments contre l’épilepsie, mais ne représentaient que 14 % des médicaments prescrits.

L’approvisionnement d’un an en médicaments de marque coûtait 2 800 $ en 2008, mais a grimpé à 10 700 $ en 2018. Pendant ce temps, le coût des médicaments anti-épileptiques génériques est passé de 800 $ à 460 $ pendant cette période, ont découvert les chercheurs.

Vimpat a représenté 45% de l’augmentation des coûts des médicaments de marque, a déclaré Terman. Vimpat a été breveté cette année et une version générique pourrait apparaître dans les prochaines années.