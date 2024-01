Le coût des matériaux pour les tentes s’envole en raison du besoin désespéré d’abris à Gaza : NPR

basculer la légende AFP via Getty Images

AFP via Getty Images

RAFAH, bande de Gaza — Les tentes et les abris de fortune ont poussé partout ces dernières semaines : dans les rues, dans les cours des hôpitaux et des écoles, sur des parcelles de désert autrefois vides et désormais pleines.

Quelques désespérés se sont même installés au sommet des bâtiments détruits.

“Je pensais que c’était un endroit sûr car il a déjà été pris pour cible. Ils ne le frapperont plus”, a déclaré Samir Salah, qui a évacué la ville de Gaza en octobre et vit maintenant avec sa famille dans une tente au sommet d’un décombre.

Alors que la guerre entre Israël et le groupe militant Hamas entre dans son quatrième mois, les combats à Gaza ont progressé plus au sud, et les Palestiniens fuyant les violences – beaucoup d’entre eux pour la troisième, quatrième ou même cinquième fois – se sont entassés à Rafah, la grande ville la plus au sud de Gaza.

On estime que plus d’un million de personnes déplacées ont trouvé refuge dans la ville, en plus de sa population d’avant-guerre qui était de 270 000 personnes. Appartements et autres logements abritent des dizaines, voire des centaines de personnes, alors que les frappes aériennes israéliennes se poursuivent. Les refuges gérés par les Nations Unies à Gaza sont remplis bien au-delà de leur capacité, selon l’ONU.

N’ayant nulle part où se tourner, les Palestiniens vivent désormais dans des tentes ou des abris de fortune faits de poutres en bois et de feuilles de nylon. Et la demande croissante d’abris et le manque d’offre ont fait monter en flèche les prix des matériaux.

Craintes que les « opportunistes » profitent de la guerre

Les images satellite fournies à NPR par la société Planet montrent l’expansion rapide des camps de tentes depuis la mi-décembre.

“Vous regardez par la fenêtre de l’une de nos installations, et tout ce que je pouvais voir, c’était une mer de structures de fortune”, a déclaré Juliette Touma, porte-parole de l’UNRWA, l’agence des Nations Unies qui vient en aide aux Palestiniens. Elle est revenue mardi d’un voyage à Gaza.

Après le début de l’invasion terrestre israélienne en octobre suite aux attaques transfrontalières du Hamas, Mohammed Abu Salah et sa famille ont fui leur domicile à Absan, une zone proche de la frontière orientale de Gaza, répondant à l’insistance d’Israël de chercher refuge à Khan Younis. Mais depuis, les combats se sont étendus à Khan Younis, les forçant une fois de plus à sortir, cette fois sous une tente.

Avant la guerre, les tentes à Gaza étaient principalement utilisées à des fins récréatives, comme les réunions de famille à la plage. Une tente de haute qualité aurait pu coûter 200 shekels, soit environ 50 dollars.

Ce mois-ci, une petite tente a coûté à Abu Salah 700 shekels, soit environ 185 dollars, a-t-il expliqué. C’est bon marché, a-t-il ajouté : les personnes occupant les refuges à proximité payaient le double, voire plus.

“Les opportunistes profitent de cette guerre. Ils espèrent que cette guerre continuera pour pouvoir continuer à gagner de l’argent”, a déclaré Abou Salah.

Certaines personnes ont posté sur les réseaux sociaux proposant des tentes à louer ou à vendre. Certains essaient peut-être de gagner de l’argent, Des Palestiniens ont déclaré à NPR, tandis que d’autres affirment qu’ils ont été forcés de vendre des matériaux pour leurs abris afin de payer de la nourriture et de l’eau.



basculer la légende Anas Baba/NPR

Anas Baba/NPR

Faute de bâches et de nylon, les Palestiniens ont recours à des tissus et des tapis pour les murs des tentes. D’autres ont réutilisé les grandes bâches qui recouvrent les camions d’aide qui entrent chaque jour d’Egypte et d’Israël.

Un homme équipé d’une machine à coudre, travaillant dans les rues de Rafah, a cousu des sacs en nylon utilisés pour acheminer l’aide. (Les sacs coûtent deux shekels pièce, plus le coût de leur couture, a expliqué l’homme.)

Pourquoi plus de tentes n’arrivent pas

Les Palestiniens vivant dans les zones de tentes affirment que les travailleurs humanitaires ont collecté des informations personnelles et interrogé les occupants sur leurs besoins. Certains ont déclaré avoir reçu des tentes ou du matériel après une période d’attente, tandis que d’autres affirment qu’ils attendent depuis des semaines et n’ont encore rien reçu.

Lorsqu’on lui a demandé combien de tentes l’ONU avait déboursées, Touma de l’UNRWA a répondu : « Nous en avons donné quelques-unes. Mais nous en avons manqué au début et nous n’en recevons pas assez. Nous devrions en recevoir davantage.



basculer la légende Anas Baba/NPR

L’aide de toutes sortes est rare depuis le début de la guerre. L’ONU signale des pénuries d’au moins 50 000 tentes familiales, ainsi que de plus d’un million de matelas et de couvertures.

Certaines tentes dont on a cruellement besoin attendent peut-être de l’autre côté de la frontière de Gaza. Plus tôt ce mois-ci, le sénateur américain Chris Van Hollen, démocrate du Maryland, s’est rendu du côté égyptien du poste frontière de Rafah, où l’aide est soumise à une inspection exhaustive par les Israéliens avant d’entrer à Gaza.

Là, il a visité un entrepôt rempli de biens humanitaires qui avaient été rejetés aux points d’inspection israéliens, a-t-il déclaré à NPR.

Parmi les aides refusées figuraient des tentes, a déclaré Van Hollen. “La spéculation était que certains d’entre eux contenaient des poteaux métalliques, et d’une manière ou d’une autre, ceux-ci pourraient être utilisés par le Hamas pour fabriquer des armes, malgré le fait qu’il y a des milliers et des milliers de Gazaouis sans abri car le temps devient très froid”, a-t-il déclaré.



basculer la légende Anas Baba/NPR

Israël affirme qu’il doit inspecter l’aide pour empêcher l’entrée de tout ce qui pourrait être approprié par le Hamas à des fins militaires. L’ONU et d’autres groupes humanitaires ont appelé à un processus d’inspection plus fluide afin de permettre un plus grand nombre de assistance pour entrer à Gaza.

Les conditions de vie à Rafah ne sont « pas faites pour les êtres humains »

Les conditions de vie ont accru les inquiétudes en matière de santé et d’assainissement. Les zones de tentes sont bondées et il n’y a ni salle de bains ni installations de baignade. L’eau fraîche doit être achetée.

“Ce ne sont pas des conditions destinées aux êtres humains”, a déclaré Touma.

“Il n’y a pas d’eau ici et les toilettes sont une autre source de souffrance”, a déclaré Awni Nejem, qui a fui vers Rafah depuis le camp de réfugiés de Nuseirat, où les frappes aériennes israéliennes ont frappé à plusieurs reprises depuis la mi-novembre. Les déchets constituent également un problème, a-t-il déclaré. Lui et ses nouveaux voisins collectionnent des ordures en un seul endroit, mais celui qui les enlève ne peut venir que tous les trois jours.

“Mon voisin m’a dit qu’il n’avait pas mangé depuis deux jours. Vous imaginez ?” » dit Nejem. “Je comprends que les gens peuvent accepter la souffrance, mais pas à ce point. C’est insupportable.”



basculer la légende Anas Baba/NPR

Anas Baba/NPR

Les températures nocturnes ont chuté dans les années 40 ce mois-ci. Les tentes ne sont ni résistantes à l’hiver ni imperméables, et…