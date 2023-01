Le coût des marques bon marché des supermarchés a augmenté de 20,3% en décembre, selon une enquête

Les consommateurs tributaires des budgets des supermarchés ont subi le poids de l’inflation des prix alimentaires à l’approche de Noël, avec des augmentations dépassant de loin celles des marques de luxe et des marques haut de gamme, selon une enquête.

Le prix des articles économiques a augmenté de 20,3 % en moyenne en décembre, par rapport au même mois de l’année précédente, selon une étude du groupe de consommateurs Which ?, tandis que les gammes de luxe des supermarchés ont augmenté de 12,6 % et le prix des articles de marque de 12,5 % .

L’inflation globale des prix alimentaires s’est établie en moyenne à 13,3 % en décembre, selon les derniers chiffres du British Retail Consortium.

Cependant, les hausses de prix pour les produits d’épicerie de base, y compris le beurre et les pâtes à tartiner, le lait et le fromage, ont été beaucoup plus importantes, selon le Which ? enquête – en hausse de 29 %, 26 % et 22 % respectivement, dans toutes les chaînes de supermarchés. Les articles de boulangerie progressent de 19,5 % et les tartes salées, viennoiseries et quiches progressent de 18,5 %. L’inflation a été la plus faible pour les produits chocolatés, avec des prix en hausse de 6,5 % en moyenne.

La plus forte hausse de prix individuelle dans toutes les chaînes de supermarchés suivie par Which ? était Quaker Oat So Simple Simply Apple (8x33g) chez Asda, qui a augmenté de 188% de 1 £ à 2,88 £ en moyenne entre décembre 2021 et 2022.

Sue Davies, responsable de la politique alimentaire chez Which ?, a déclaré : “Certains ménages sautent déjà des repas pour joindre les deux bouts et nos résultats montrent que les supermarchés sont touchés car de nombreuses personnes craignent de faire passer les bénéfices avant les personnes qui souffrent pendant ce coût. de crise vivante.

« Les supermarchés doivent faire plus, Lequel ? leur demande de veiller à ce que chacun ait facilement accès à des gammes alimentaires de base abordables dans un magasin près de chez lui, en particulier dans les zones où les gens en ont le plus besoin.

Alors que la crise du coût de la vie s’est aggravée, les acheteurs se sont tournés vers les discounters Aldi et Lidl dans le but d’économiser de l’argent.

Cependant, les marges bénéficiaires serrées de ces détaillants leur ont donné peu de marge de manœuvre face à la hausse des coûts, les incitant à augmenter les prix plus rapidement que leurs plus grands concurrents en termes de pourcentage, selon Which ?.

Les prix ont augmenté de 21,1% sur un an chez Lidl et de 20,8% chez Aldi en décembre, contre 13,7% chez Sainsbury’s, 13,1% chez Tesco et 15,4% chez Asda.

Aldi et Lidl restent généralement moins chers que leurs plus grands rivaux sur des produits similaires – donc en termes de trésorerie, le coup porté aux poches des acheteurs n’aura probablement pas été aussi important.