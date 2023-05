Le coût des funérailles et de la mise en état de Queen révélé

La mise en état et les funérailles de la reine Elizabeth II ont coûté au gouvernement environ 161,7 millions de livres sterling, selon les chiffres.

Les statistiques du Trésor révèlent que le ministère de l’Intérieur a accumulé la plus grosse facture pour les événements de septembre à 73,7 millions de livres sterling.

Les chiffres montrent que la mise en état et les funérailles de la reine Elizabeth II ont coûté au gouvernement environ 161,7 millions de livres sterling Crédit : AFP

Cela a été suivi par le ministère de la Culture, des Médias et des Sports à 57,4 millions de livres sterling.

Downing Street a déclaré que la dépense visait à faciliter le bon déroulement de l’événement et à garantir que les personnes en deuil du Royaume-Uni et du monde entier puissent visiter et participer en toute sécurité.

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré hier: « Bien sûr, un événement international majeur de cette envergure, nous voulions nous assurer que nous pouvions permettre aux gens de rendre hommage. »

Les autres coûts comprennent 2,9 millions de livres sterling par le ministère de la Défense, 2,6 millions de livres sterling par le ministère des Transports, 2,2 millions de livres sterling par le gouvernement gallois et 2,1 millions de livres sterling par le Foreign, Commonwealth and Development Office et le Northern Ireland Office.

Le Trésor a déclaré que les coûts comprenaient le « remboursement intégral » des gouvernements écossais et gallois et du bureau d’Irlande du Nord, « qu’ils ont pu à leur tour rembourser aux partenaires qui ont également engagé des coûts ».

Les derniers adieux de feu la reine ont été les premiers funérailles d’État du pays depuis plus d’un demi-siècle.

Le dernier a eu lieu pour le premier ministre en temps de guerre, Sir Winston Churchill, en 1965.