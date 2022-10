Le coût des événements météorologiques extrêmes – Shaw Local

Il est réconfortant de voir une réponse unie à l’ouragan Ian, mais nous devons encore nous attaquer aux causes de ces phénomènes météorologiques. Ces ouragans plus puissants que le Centre national des ouragans a identifiés comme « s’intensifiant rapidement » deviennent de plus en plus courants. Ian est l’une des plus de 30 tempêtes de ce type au cours des cinq dernières années sur la côte atlantique qui sont devenues surchargées par des océans plus chauds et des niveaux de mer plus élevés, provoqués par le réchauffement de l’atmosphère terrestre. L’humidité piégée par le CO2 rend également ces tempêtes plus humides et plus lentes, ce qui crée des surtensions plus fortes et davantage d’inondations.

Ce n’est que récemment qu’il y a eu une volonté politique suffisante pour s’attaquer de manière proactive à ces problèmes. Le Congrès a finalement adopté une législation qui encourage la fabrication et l’installation de technologies renouvelables, la séquestration de la pollution par le carbone, la réduction des émissions de méthane, l’expansion et la modernisation des réseaux électriques et le développement d’une plus grande capacité de stockage des batteries. C’est un bon début, mais il reste encore beaucoup à faire. Des représentants individuels comme notre membre du Congrès local Sean Casten ont présenté des projets de loi tels que la loi bipartite sur le stockage du réseau électrique et ont promu des moyens de réduire le coût de l’énergie tout en luttant contre le changement climatique.

Ces mesures proactives coûtent de l’argent, mais celles de l’IRA seront financées par la collecte d’impôts équitables auprès de sociétés riches. Les événements météorologiques extrêmes coûtent cher. Ils ont coûté aux États-Unis plus de 788 milliards de dollars au cours des cinq dernières années, selon la NOAA. On estime que Ian à lui seul coûte aux États-Unis jusqu’à 67 milliards de dollars en dommages économiques. C’est payant d’être proactif.

Stéphanie Rice

Downer Grove