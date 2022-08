Le coût des chips pourrait monter en flèche en quelques semaines et des pénuries sont à craindre après que la vague de chaleur a frappé les cultures de pommes de terre cet été

Les puces sont en baisse au milieu des craintes de fortes hausses de prix et de pénuries.

Les fournisseurs ont déclaré que la principale récolte de pommes de terre s’était flétrie sous les températures record de cet été.

Le coût des puces pourrait monter en flèche d’ici quelques semaines et des pénuries sont à craindre Crédit : Getty

Les fournisseurs ont déclaré que la principale récolte de pommes de terre s’était flétrie lors de la canicule de cet été Crédit : Getty

Q Catering a déclaré: “A partir des prix actuels, nous envisageons probablement une augmentation de 20%.”

“Cela portera l’augmentation globale à environ 50 à 60% depuis l’année dernière.”

Et Isle of Ely Produce a déclaré: «Les indications sont que la chaleur a vraiment détruit les cultures et toute pluie maintenant pourrait nuire davantage aux rendements.

“Avec des intrants coûteux et un manque de rendement, il est inévitable que les prix augmentent, mais il y a également eu une baisse de la demande qui peut compenser une partie de cela.”

Mais un autre grossiste a confié au magazine The Grocer : « Il y a beaucoup de spéculations en ce moment.

“Les fabricants de puces ont déjà subi des augmentations importantes au cours des 12 derniers mois en raison des coûts du carburant et de l’énergie et c’est la prochaine occasion pour eux d’augmenter le prix.

“Cependant, nous n’obtiendrons pas une image fidèle tant qu’ils n’auront pas levé la récolte en septembre ou octobre.”