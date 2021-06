Le coût de TOUT deviendra incontrôlable après Covid alors que la «bombe à retardement» de l’inflation frappe tous les coins du monde, avertissent les banquiers

L’économie mondiale se dirige vers un pic d’inflation « dévastateur » qui ferait grimper le coût de tout, avertissent les experts financiers.

Un rapport austère de la Deutsche Bank indique que les économies mondiales sont désormais assises sur une « bombe à retardement » à la suite de la pandémie de Covid qui a vu la dette souveraine – le montant emprunté par les pays – atteindre des niveaux « inimaginables ».

Les experts préviennent que l’inflation mondiale pourrait monter en flèche au cours des prochaines années

Il dit que le monde traverse son plus grand changement économique en quatre décennies, ce qui pourrait conduire à des niveaux d’inflation en spirale faisant monter en flèche le prix des articles de tous les jours comme le pain et le carburant.

Et le rapport inquiétant indique que ceux qui rejettent les nouvelles craintes d’inflation commettent une grave erreur qui pourrait revenir les mordre dès 2023.

Dans son rapport, la Deutsche Bank affirme que les institutions financières mondiales ont fondamentalement changé leur point de vue sur l’inflation – l’augmentation des prix des biens et services que nous achetons tous.

Les rapports indiquent qu’au lieu de craindre la dette et l’inflation, les grandes économies comme les États-Unis sont plus soucieuses d’essayer d’améliorer la vie en atteignant des «objectifs sociaux».

« De tels objectifs sont aussi nécessaires qu’admirables », ont écrit l’économiste en chef de Deutsche, David Folkerts-Landau, et ses collègues.

«Ils comprennent un plus grand soutien social pour les groupes minoritaires, une plus grande égalité des revenus, de la richesse, de l’éducation, des soins médicaux et des opportunités économiques et une inclusion plus larges.

« Ils devraient être au centre des politiques de tout gouvernement en ces temps. »

Cependant, le rapport a ajouté que cette position peut frapper durement les économies car les banques centrales toléreront des taux d’inflation plus élevés pour aider à la reprise globale.

« La pandémie a accéléré ce changement de mentalité », a-t-il déclaré.

Les acheteurs sont durement touchés aux caisses à la suite de la pandémie de Covid Crédit : Getty

L’inflation en spirale envoie le prix des articles de tous les jours comme la nourriture en flèche Crédit : Getty

« La dette souveraine a atteint des niveaux inimaginables il y a dix ans, les grands pays industriels dépassant les seuils de 100 % du PIB.

« Pourtant, il y a peu d’inquiétudes sérieuses concernant la viabilité de la dette à l’horizon de la part des investisseurs, des gouvernements ou des institutions internationales. »

Le rapport indique qu’en ce qui concerne l’inflation, la plupart des banquiers centraux et des économistes pensent que toute hausse des prix ne sera rien de plus qu’un « feu de paille ».

Mais il prévient que cette position « effrayante » pourrait être coûteuse et les experts de Deutsche ont de grandes inquiétudes quant à ce qui se passera dans les prochaines années.

« Nous craignons que l’inflation ne revienne », ont-ils averti. « Rares sont ceux qui se souviennent encore comment nos sociétés et nos économies étaient menacées par une forte inflation il y a 50 ans.

« Les lois les plus fondamentales de l’économie, celles qui ont résisté à l’épreuve du temps pendant un millénaire, n’ont pas été suspendues.

« Une croissance explosive de la dette financée en grande partie par les banques centrales est susceptible de conduire à une inflation plus élevée.

« Nous craignons que les leçons douloureuses d’un passé inflationniste soient ignorées par les banquiers centraux, soit parce qu’ils croient vraiment que cette période est différente, soit parce qu’ils ont adhéré à un nouveau paradigme selon lequel les taux d’intérêt bas sont là pour rester. »

Le rapport de haut niveau avertit ensuite que cela pourrait prendre jusqu’en 2023, mais la flambée de l’inflation « réapparaîtra ».

« Bien qu’il soit admirable que cette patience soit due au fait que les priorités de la Fed (Réserve fédérale) se tournent vers des objectifs sociaux, négliger l’inflation laisse les économies mondiales assises sur une bombe à retardement », a-t-il déclaré.

« C’est effrayant de penser que, tout comme l’inflation est dépriorisée, la politique budgétaire et monétaire est coordonnée d’une manière que le monde n’a jamais vue.

« La hausse des prix touchera tout le monde. Les effets pourraient être dévastateurs, en particulier pour les plus vulnérables de la société. »

Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec les perspectives de Deutsche et la majorité des économistes sont d’accord avec l’opinion de la Réserve fédérale selon laquelle les pressions inflationnistes actuelles que connaissent de nombreuses régions du monde vont passer.