Le coût de la vie ne peut pas tout à fait occulter le coût du changement climatique

Selon un sondage publié cette semaine le coût de la vie est de loin la principale préoccupation des Canadiens en ce moment.

Trente-quatre pour cent des répondants à un sondage mené par Léger fin mai et début juin – commandé par Clean Prosperity, un groupe de réflexion sur la politique climatique – ont déclaré que l’inflation devrait être la priorité absolue du gouvernement fédéral. Un autre 23 pour cent ont dit que c’était le deuxième problème le plus important.

Le changement climatique, quant à lui, était le problème le plus important pour seulement 12 % des personnes interrogées, derrière les soins de santé (18 %) et les prix du logement (13 %).

Mais ce serait une erreur de supposer que les préoccupations économiques et financières ont à nouveau réduit le changement climatique à une préoccupation marginale.

L’inflation et les prix élevés de l’essence rendent “l’action climatique plus difficile à vendre et particulièrement difficile si le gouvernement est perçu comme donnant la priorité au climat par rapport aux mesures d’accessibilité. Mais je pense que la bonne stratégie est de poursuivre les deux simultanément”, a déclaré Michael Bernstein de Clean Prosperity par e-mail cette semaine. .

“En d’autres termes, si les électeurs ont le choix entre un parti qui donne la priorité à l’abordabilité et un autre qui donne la priorité au changement climatique, je pense qu’il est assez clair qu’ils choisiraient l’abordabilité. Mais si un parti essaie de maximiser ses chances de gagner les prochaines élections, il devrait poursuivre les deux.”

Freeland critiqué pour avoir mis l’accent sur l’action climatique

Les préoccupations compréhensibles du public au sujet du coût de la vie au jour le jour expliquent pourquoi les conservateurs étaient si désireux de critiquer la ministre des Finances, Chrystia Freeland, lorsqu’elle a laissé entendre récemment que les prix élevés de l’essence sont « un rappel de la raison pour laquelle l’action climatique est si importante et pourquoi, en tant que pays, nous devons travailler encore plus dur et aller encore plus vite vers une économie verte.”

Après ce commentaire a été coupé et posté sur Twitter favori à la direction conservatrice Pierre Poilievre tweeté que Freeland avait confirmé « que les prix élevés de l’énergie sont une politique délibérée du gouvernement libéral ». Les conservateurs critique financier et porte-parole en matière de transports posté des messages similaires et la fête a suivi cette semaine avec un vidéo qui affirmait que “les prix élevés de l’essence sont exactement ce que veulent les libéraux”.

Freeland confirme que les prix élevés de l’énergie sont une politique délibérée du gouvernement libéral. Ils veulent que vous payiez plus. C’est #JustinFlation. Et, si les libéraux restent au pouvoir, Le pire est encore à venir. https://t.co/AQZuyyRQdf —@PierrePoilievre

Le prix national du carbone que le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau a introduit en 2019 augmente le prix du carburant et cette augmentation vise à pousser les consommateurs et l’industrie vers des options plus propres et plus efficaces. Mais il ne s’agit pas seulement d’un prélèvement supplémentaire dans le but d’augmenter les prix.

Une taxe sur le carbone peut également tenir compte des dommages environnementaux causés par la combustion de combustibles fossiles – un coût qui n’est pas autrement pris en compte dans le prix du marché du pétrole. Selon les estimations officielles actuelles, le “ coût social du carbone » à environ 50 $ la tonne, soit l’équivalent du prix actuel du carbone au Canada.

Quoi qu’il en soit, la taxe fédérale sur le carbone n’est pas le principal moteur des prix actuels de l’essence – elle ajoute environ 11 cents le litre, soit deux cents de plus que l’an dernier. Les conservateurs ont également tendance à ignorer le fait que presque tous les revenus de la taxe sont remboursés aux ménages des provinces où la politique fédérale s’applique.

Mais les préoccupations actuelles concernant l’abordabilité pourraient encore servir d’avertissement aux libéraux et aux autres partisans de l’action climatique sur la sensibilité compréhensible des Canadiens aux changements du coût de la vie. Sans le remboursement, la taxe sur le carbone pourrait être une cible beaucoup plus vulnérable. Des politiques comme la norme de carburant propre pourrait être plus difficile à défendre dans les années à venir.

Trudeau interpelle les conservateurs sur le climat

Trudeau semblait vouloir renverser la situation des conservateurs lorsqu’il s’est adressé aux journalistes en Nouvelle-Écosse jeudi.

“Il y a très peu de gens dans ce pays qui pensent encore qu’on peut avoir un plan pour l’économie sans avoir un plan pour l’environnement”, a-t-il déclaré après avoir annoncé un investissement fédéral dans un nouveau parc éolien. “La plupart de ces personnes semblent se présenter à la direction conservatrice.”

Dans le sondage Léger/Clean Prosperity, certains résultats appuient la position de Trudeau.

Cinquante-quatre pour cent des répondants sont fortement ou plutôt d’accord qu’ils ne pourraient pas voter pour un parti à moins qu’il n’ait un « plan solide pour lutter contre les changements climatiques », tandis que 70 % soutiennent fortement ou plutôt l’objectif d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

Des sacs de sable de travailleurs autour du restaurant River Cafe après de fortes précipitations prévues pour le sud de l’Alberta ont incité la ville de Calgary à déclarer l’état d’urgence local le mardi 14 juin 2022. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Quarante-huit pour cent des personnes interrogées sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle ne pas agir maintenant entraînerait une augmentation des coûts plus tard, tandis que 37 % affirment que ce n’est pas le moment d’introduire des politiques climatiques qui pourraient augmenter le prix de certains produits.

Et Freeland a raison — la situation actuelle devrait fournir une motivation supplémentaire pour faire les choses qui doivent être faites pour réduire les émissions, comme l’expansion de l’énergie éolienne et solaire et le soutien à l’utilisation de véhicules à zéro émission. Si une grande partie des problèmes actuels est liée à notre dépendance au pétrole, il serait logique d’en utiliser beaucoup moins.

“L’inflation entraînée par un prix élevé du pétrole rend d’autant plus urgents la réduction de notre dépendance aux combustibles fossiles volatils et l’accélération du passage à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables”, a déclaré Caroline Brouillette du Climate Action Network.

Keith Stewart, un stratège de Greenpeace Canada, a déclaré que si les prix élevés de l’essence et l’inflation « attirent beaucoup l’attention politique et médiatique et détournent ainsi l’attention de l’urgence climatique » en ce moment, « à moyen et à long terme, ils accéléreront la transition hors des combustibles fossiles.”

Dans le passé, note Stewart, les flambées du prix du pétrole laissaient peu d’options aux consommateurs. Aujourd’hui, cependant, des alternatives comme les voitures électriques sont largement disponibles.

Les dirigeants ne peuvent pas choisir entre l’inflation et le climat

Mais les dirigeants politiques doivent encore offrir des réponses aux problèmes immédiats comme l’inflation. Si les commentaires de Freeland sur l’action climatique n’étaient pas nécessairement faux, ils étaient plus vulnérables aux critiques en raison de des doutes persistants quant à savoir si son gouvernement en fait assez pour répondre à la crise du coût de la vie (dans sa réponse généralement longue à la question, Freeland a reconnu les pressions que ressentent les familles).

De meilleures réponses à court terme permettraient de parler plus facilement des défis à long terme.

Dans le même temps, le changement climatique n’est plus seulement un problème à long terme. La seule chose qui aurait pu détourner l’attention des Canadiens du prix de l’essence cet été, ce sont les nouvelles du vague de chaleur destructrice et mortelle qui a balayé l’Europe occidentale .

L’été 2022 dit aux dirigeants politiques qu’ils ne peuvent se permettre d’ignorer ni le coût de la vie ni le coût du changement climatique.