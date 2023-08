Le coût de la vie et la réglementation alimentent le déclin des amuseurs publics du centre-ville dans la capitale de la Colombie-Britannique

Le groupe solo Dave Harris se souvient d’une époque où les rues du centre-ville de Victoria étaient animées par des musiciens ambulants à chaque coin de rue.

Il se réfère à cette époque, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, comme « les grandes années », lorsque la ville de Victoria délivrait plus de 600 licences par an et que les artistes attendaient des heures pour jouer dans les lieux les plus lucratifs de la ville. taches.

Mais près de 30 ans plus tard, alors qu’il emballait son équipement par un après-midi ensoleillé de juillet – la rue animée au plus fort de la saison touristique – il regarda Government Street et ne vit aucun autre musicien ambulant en vue.

« Il y a juste eu une véritable histoire de musiciens de haut calibre jouant dans la rue, et je déteste le dire, mais plus tellement maintenant », a-t-il déclaré.

Harris et d’autres musiciens de rue de longue date ont déclaré avoir vu la scène se dégrader régulièrement au cours des 15 dernières années. Jusqu’à présent cette année, la ville n’a délivré que 270 licences.

Les musiciens de rue suggèrent qu’il y a une poignée de raisons qui pourraient être à l’origine de ce déclin.

Un tournant important pour le musicien ambulant de longue date Jaime Nolan a été lorsque l’Administration portuaire du Grand Victoria a pris possession de l’Inner Harbour il y a environ 15 ans. Il a introduit un statut distinct pour les amuseurs publics d’Inner Harbor, les séparant des amuseurs publics réguliers.

Au cours de ces 15 années, l’administration portuaire est passée de la licence de sa capacité maximale de 28 amuseurs publics à quatre.

Une licence de bus émise par la ville pour jouer dans la rue coûte actuellement 25 $ par an et ne nécessite pas d’audition, tandis qu’une licence de l’administration portuaire coûte 200 $ par an et oblige les artistes à auditionner pour leur place.

Les musiciens de rue d’Inner Harbor doivent également souscrire une assurance responsabilité civile, ce qui, selon Nolan, peut être coûteux et difficile à obtenir.

« Cette assurance a définitivement éliminé un grand nombre de musiciens ambulants », a déclaré Nolan. « Si vous devez payer 200 $ pour la licence et ensuite laisser tomber 400 $ de plus en assurance, vous payez 600 $ pour cette licence. Si vous ne pouvez sortir que le week-end, vous ne récupérerez jamais cet argent.

Harris a choisi de rester dans la rue lorsque l’augmentation des coûts et la réglementation ont été introduites. Il a dit que « tout ce galimatias supplémentaire » n’en valait pas la peine alors qu’il trouvait que la rue était tout aussi lucrative.

« Le busking est une chose d’esprit libre dans sa forme idéale, et avoir des restrictions et des règles est contre-intuitif à l’idée de jouer dans la rue pour moi », a-t-il déclaré.

Mais Nolan a ajouté que jouer dans Inner Harbor apporte de la prévisibilité et lui permet de travailler à plein temps en plus de jouer dans la rue. L’administration portuaire a introduit un système de réservation où les amuseurs publics peuvent s’inscrire pour des créneaux horaires et n’ont plus à attendre que des places se libèrent.

« Si ce n’était pas pour ça, je ne serais probablement pas resté musicien ambulant cette fois-ci parce que je ne peux pas descendre et attendre quatre heures si je dois être au travail à une certaine heure », a-t-il déclaré.

Le lien intime de Nolan avec l’Inner Harbour au cours de ses 30 années de danse de rue l’a inspiré à nommer son fils Harbour, d’après le point de repère de Victoria.

Aujourd’hui âgé de 19 ans et lui-même musicien ambulant, le lieu de signature de Harbour se trouve juste à côté de son homonyme. Il a commencé à jouer avec son père à l’âge de six ans, puis seul à l’âge de 12 ans.

Quand il était jeune, il se souvient avoir vu Inner Harbor bordé d’artistes sous des parapluies qui travaillaient 10 heures par jour. Il a dit que les parapluies lumineux étaient ce qui encourageait les gens à descendre.

Mais l’augmentation du coût de la vie empêche les artistes de gagner suffisamment d’argent pour vivre des journées entières sous leurs parapluies, et beaucoup sont obligés d’obtenir un deuxième ou un troisième emploi.

«Maintenant, les gens qui viennent prendre ces places ne sont pas tous les jours en panne. Parfois, je descends un samedi soir et c’est vide », a déclaré Harbour.

Avec la diminution des artistes et de leurs parapluies accrocheurs, la circulation des piétons diminue également. Jaime a déclaré que les foules ont depuis migré vers la nouvelle rue du gouvernement réservée aux piétons.

« Le port était autrefois plus lucratif parce que la rue avait des voitures, donc le port intérieur était occupé par la circulation piétonnière regardant les artistes et les musiciens ambulants pour les divertir », a-t-il déclaré. « Mais maintenant que le trafic piétonnier a disparu, vous ne divertissez plus vraiment personne. »

Mais alors que l’Inner Harbor est régi par des créneaux horaires préétablis et fréquenté par des musiciens de rue chevronnés, la possibilité pour quiconque d’obtenir une licence municipale de 25 $ signifie que de nombreuses personnes ne connaissent pas, ou n’adhèrent tout simplement pas, à l’étiquette de la rue et sont peu appliquées. règlements dans la rue.

Harris a déclaré que le manque d’étiquette est « assez frustrant » et contribue au déclin, car les musiciens de rue ne sont pas inspirés pour revenir après qu’un autre artiste se soit installé trop près et interfère avec leur son. Il a ajouté que les personnes qui s’assoient juste en face de lui et « s’absorbent totalement dans leur téléphone » au lieu de s’engager avec la musique sont un autre facteur décourageant.

L’amplification est le principal défi rencontré par Harris dans la rue. Malgré le règlement l’interdisant, de nombreux artistes amplifient leur son, noyant par conséquent ceux qui choisissent de suivre les règles.

Le propriétaire de Munro’s Books a interdit aux musiciens de rue de jouer devant le magasin pendant plusieurs années en raison d’incidents sonores causés par des musiciens de rue bruyants. Harris était ravi quand il a pu reprendre le jeu suite aux restrictions pandémiques, mais craint que les artistes avec des amplis ne compromettent à nouveau le spot.

Malgré ces défis, Harris et d’autres musiciens de rue ont déclaré « qu’il y a beaucoup de points positifs » qui les font revenir semaine après semaine.

« Les gens sourient, les petites vieilles dames font de petites danses et les enfants s’approchent de vous et vous regardent avec admiration, comme s’ils ne pouvaient pas imaginer ce que vous faites. »

Au cours de ses 12 années dans la rue, Harbour a déclaré avoir vu la scène monter et descendre. Il est optimiste pour un jour où Inner Harbor revient aux jours de gloire dont son père et Harris parlent si affectueusement.

« Nous espérons que l’année prochaine, nous aurons plus de musiciens ambulants et que cela reviendra éventuellement à ce qu’il était », a-t-il déclaré. « Cela prendra probablement encore du temps, mais nous verrons. Je suis très optimiste.

