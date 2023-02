Le coût de la vie au Canada a un «impact énorme» sur l’industrie de la musique

Après avoir lutté pendant des années de fermetures pandémiques, de nombreux musiciens canadiens sont maintenant durement touchés par la crise actuelle du coût de la vie.

“C’est un énorme impact”, a déclaré Drew Arnott, co-fondateur du groupe de new wave des années 80 Strange Advance. “Nous devons transporter d’énormes quantités de matériel et cela coûte très cher.”

Arnott et ses compagnons de groupe se préparent à voyager à travers le Canada pour leur prochaine tournée printanière, qui célébrera le 40e anniversaire de leur premier album, Worlds Away. Cependant, ils constatent que reprendre la route coûte très cher.

“Nous effectuons une longue tournée à travers le pays et essayons de jouer dans autant de provinces que possible, mais les coûts de tout cela augmentent tout le temps.”

La tournée, qui débutera à Victoria en mai, était initialement prévue pour le début de 2020. La pandémie de COVID-19 et la fermeture subséquente des salles de concert ont forcé le groupe à mettre ses plans de côté. Depuis lors, la forte inflation et la hausse du coût de la vie ont considérablement modifié le budget de tournée du groupe.

“La demande est là et les salles sont là”, a déclaré l’un des chanteurs et guitariste du groupe, Sean Dillon. “Il est vraiment difficile de contourner les rouages ​​​​et les boulons de la façon de tout mettre sur la route, car il y a tellement de coûts qui augmentent.”

Le groupe estime que ses dépenses, depuis la première planification de la tournée, ont augmenté jusqu’à 50 %. Les membres du groupe disent qu’ils sont aux prises avec la flambée des prix de l’essence, des locations de salles, de l’hébergement et même de la nourriture.

“Nous avons souvent environ 10 ou 12 personnes qui voyagent avec nous et les emmener dîner au restaurant est tout simplement exorbitant”, a déclaré Arnott. “Avant, je payais environ 10 $ ou 15 $ pour un plat principal, et maintenant c’est 25 $ ou 30 $ à certains endroits.”

En plus de cela, dit Dillon, la vente de marchandises de concert aide souvent à compenser les coûts de tournée; cependant, il s’empresse de souligner qu’il est maintenant plus coûteux de produire des articles comme des t-shirts et des affiches.

“C’est difficile pour les musiciens sur de nombreux fronts. Vous devez pouvoir sortir et jouer pour vos fans, mais tout coûte beaucoup plus cher.”

Drew Arnott et Sean Dillon, de Strange Advance, jammer aux Armory Studios de Vancouver en préparation de leur tournée printanière. (Mélanie Nagy / CTV National News)

Il n’y a pas que les musiciens. De nombreux propriétaires de studios et producteurs de musique indépendants ressentent également le pincement des prix.

Lin Gardiner possède et exploite The Sound Garden Retreat, un studio d’enregistrement situé à Roberts Creek sur la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique.

“C’est une industrie qui est difficile à moins de se maintenir à moins d’être au plus haut échelon, comme l’élite du genre Grammy”, a déclaré Gardiner.

Depuis plus de deux décennies, Gardiner travaille avec des artistes du monde entier.

Alors que les affaires de son studio ont ralenti pendant la pandémie, elle dit qu’elles sont actuellement en hausse avec plusieurs réservations, mais le défi est de trouver un prix qui convient à tous ses clients.

“J’ai ce qui est essentiellement un tarif de livre pour travailler avec moi ou travailler dans mon studio et j’essaie d’être accommodante”, a-t-elle déclaré. “Bien que je sois flexible, vous ne pouvez pas accorder une remise avant qu’elle ne réduise votre propre budget.”

Pour s’assurer que ses bénéfices couvrent ses coûts croissants, Gardiner dit qu’elle doit réduire certains de ses frais généraux.

“Il est assez typique pour les studios de laisser leur équipement allumé tout le temps, mais vous savez, je suis beaucoup plus conscient de cela ces jours-ci, et j’éteins l’équipement pour ne pas avoir de factures d’électricité et cela sorte de chose.”

Les organisateurs et promoteurs de festivals sont également touchés. En Colombie-Britannique seulement, au moins trois événements majeurs ont été annulés ou suspendus.

Le mois dernier, les fondateurs du Squamish Constellation Festival ont annoncé qu’ils “envisageaient la viabilité de produire l’événement annuel en 2023”, le laissant dans les limbes.

Certains des coûts qui nuisent aux festivals comprennent les infrastructures nécessaires telles que les clôtures, les scènes et les toilettes.

“Il faudra des amoureux des arts, passionnés par la musique live et reconnaissants de l’impact positif des festivals de musique sur la vie et la santé mentale des gens, pour réinventer cette industrie”, a déclaré Kirsten Andrews, l’une des co- fondateurs.

Le Festival de musique folklorique de Vancouver, qui existe depuis longtemps, connaît également des difficultés. Plus tôt cette année, le conseil d’administration de l’organisme à but non lucratif a annoncé qu’en raison de difficultés financières, il recommanderait la dissolution de la société, mettant ainsi fin à l’événement estival.

Dans une déclaration écrite, le président du conseil d’administration, Mark Zuberbuhler, a déclaré que le festival “se trouve actuellement dans une situation financière difficile”.

Une campagne de financement et une campagne de bénévolat ont été lancées pour tenter de sauver l’événement assiégé.

“Nos bailleurs de fonds, nos partenaires, d’autres festivals, nos membres et notre public ont déclaré sans équivoque qu’ils souhaitaient contribuer au travail de sauvetage du festival”, a déclaré Zuberbuhler dans le communiqué.

Quant à Strange Advance, malgré les dépenses, le groupe refuse de répercuter tous les surcoûts sur ses fans.

“Nous aimerions que le billet soit inférieur à 50 $, mais en réalité, il devrait être de 75 $”, a déclaré Arnott. “Mais nous ne voulons pas effrayer les gens parce que nous savons que ce sont des moments difficiles, nous voulons donc garder les coûts raisonnables.”

Le groupe espère que sa prochaine tournée ne se vendra pas seulement, mais qu’elle atteindra le seuil de rentabilité.