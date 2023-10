Le coût de la rénovation de la résidence du gouverneur du Minnesota grimpe à 12,8 millions de dollars – Twin Cities

Les coûts prévus pour la rénovation de la résidence du gouverneur du Minnesota ont grimpé en flèche parce que les composants clés étaient dans un état pire que prévu et en raison d’améliorations de sécurité supplémentaires, selon les responsables de l’État en charge du projet St. Paul.

Les travaux, déjà commencés, atteindraient un montant estimé à 12,8 millions de dollars si le projet se déroule comme prévu. Cela représente une hausse par rapport aux 7,1 millions de dollars lorsque la réhabilitation intérieure et extérieure a commencé en juin.

Dans une lettre adressée vendredi aux principaux législateurs, le ministère de l’Administration a attribué cette hausse principalement aux offres reçues plus élevées que prévu pour remplacer les systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, d’électricité et de plomberie. L’ensemble de la chaudière et du système de tuyauterie est sur le point d’être remplacé, et une grande partie du câblage du bâtiment remonte à la construction initiale achevée en 1912.

« Ce travail visant à répondre aux exigences actuelles du code et de la sécurité des personnes est nécessaire si l’installation doit rester utilisée », a écrit la commissaire par intérim Stacie Christensen au DFL et aux dirigeants législatifs républicains.

Christensen a demandé leurs commentaires au début de la semaine pour respecter le calendrier. Il reste à déterminer si cette contribution affectera la manière dont le projet se déroulera, mais rien n’exigerait que l’agence obtienne une approbation explicite.

En réponse aux questions de MPR Newsle commissaire adjoint Curtis Yoakum a déclaré que la communication de l’agence avec les législateurs vise à les maintenir engagés dans les décisions clés.

« Nous aimerions avoir leurs commentaires sur ce projet important avant d’aller de l’avant », a-t-il déclaré.

Un porte-parole du gouverneur Tim Walz a souligné que le bureau du gouverneur « est préoccupé par l’augmentation des coûts et aimerait que le corps législatif intervienne avant que le ministère de l’Administration ne prenne la décision de poursuivre ce projet ».

L’agence utilise l’argent d’un compte de réparation des installations existantes pour couvrir les coûts de rénovation.

Le département a également consulté le Conseil de la résidence du gouverneur, qui a soutenu la poursuite des travaux.

Le président du Conseil, Amelious Whyte Jr., s’est dit alarmé par le mauvais état des composants structurels et mécaniques du manoir appartenant à l’État.

« Afin de préserver l’intégrité structurelle et la viabilité du bâtiment, des améliorations significatives en matière de chauffage, de refroidissement, d’électricité, de plomberie, de fenêtres et d’étanchéité doivent être apportées pour préserver la valeur et l’utilité du bâtiment », a écrit Whyte à Christensen le mois dernier, ajoutant « La municipalité comprend que les travaux sur la résidence sont nécessaires et ne peuvent plus être négligés. »

La présidente de la Chambre, Melissa Hortman, du DFL-Brooklyn Park, a déclaré dans une déclaration écrite à MPR News qu’elle était à bord.

« Sur la base des informations fournies par le Département de l’Administration sur l’état de la résidence, les offres reçues et le vote unanime du Conseil de la Résidence du Gouverneur, je n’ai aucune inquiétude », a déclaré Hortman.

Le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mark Johnson, s’est dit troublé par la révision des coûts.

« Il est inquiétant de voir le coût de ce projet presque doubler en quelques mois seulement », a-t-il déclaré dans une déclaration écrite. « Bien que l’inflation ait eu un impact sur le coût des affaires pour tous les habitants du Minnesota, les contribuables ne peuvent pas se permettre d’être traités comme une source d’argent inépuisable pour offrir des avantages aux politiciens. »

La leader de la minorité parlementaire Lisa Demuth a également publié une déclaration remettant en question l’augmentation des coûts.

« J’ai demandé des informations supplémentaires au Département de l’Administration pour déterminer si des efforts ont été faits pour contenir les coûts de ce projet », a écrit Demuth. « Ces types de dépassements de coûts vont bien au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable. »

Le manoir Tudor de Summit Avenue, vieux de 111 ans, a été offert à l’État par la famille d’un baron du bois en 1965. Il a abrité 10 gouverneurs et leurs familles.

Les réparations de la maçonnerie sont déjà en cours et pourraient être presque terminées d’ici l’hiver, a indiqué l’agence dans sa lettre aux législateurs.

La rénovation a déjà été un casse-tête pour l’administration Walz.

En raison du caractère perturbateur du travail, la première famille a été temporairement relocalisée. L’État a initialement signé un bail coûteux pour installer la famille Walz dans une maison de Sunfish Lake, mais celui-ci a été annulé en raison du tollé suscité par le loyer mensuel de 17 000 $.

La famille Walz a plutôt été installée dans une propriété appartenant à l’Université du Minnesota, le long du fleuve Mississippi. Le domaine d’Eastcliff, qui abrite habituellement les présidents d’université, n’était pas utilisé alors que l’école cherchait son prochain dirigeant. Le bail prévoyait un loyer mensuel de 4 400 $ plus les services publics.

La rénovation de la résidence du gouverneur devrait s’achever d’ici l’automne 2024.