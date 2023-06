Le coût de la recherche d’un submersible manquant « n’est pas pertinent », selon le ministre des Pêches

Alors que la recherche d’un submersible disparu avec cinq personnes à bord se poursuivait à environ 700 kilomètres au sud de Terre-Neuve, deux ministres du cabinet fédéral se sont manifestés mercredi pour dire que le gouvernement canadien se concentrait sur le sauvetage de vies, et non sur le coût de l’opération de sauvetage.

À Ottawa, la ministre responsable de la Garde côtière canadienne, Joyce Murray, a déclaré que les factures croissantes de la mission dirigée par les États-Unis n’étaient «pas pertinentes» tant qu’il y avait une chance de sauver celles du submersible Titan de 6,4 mètres, qui était porté disparu dimanche après être parti explorer l’épave du Titanic.

« Nous allons faire tout ce que nous pouvons », a déclaré Murray aux journalistes. « Nous avons une chance de trouver ce submersible et de ramener les gens à la surface…. Je pense qu’il n’y a rien de trop. Ce sont des êtres humains et nous devons faire ce que nous pouvons pour les sauver.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a dit à peu près la même chose plus tard lorsqu’elle a confirmé que la Marine royale canadienne avait dépêché le NCSM Glace Bay, un navire de défense côtière maritime, pour aider à la recherche.

« À ce stade, nous faisons tout ce que nous pouvons pour sauver des vies et c’est notre priorité la plus importante », a-t-elle déclaré lors d’un point de presse.

Outre le petit navire de guerre, le Canada a également envoyé un avion de patrouille à longue portée CP-140 Aurora, qui peut rechercher sous la surface de l’eau en lançant des bouées équipées de sonar qui transmettent des signaux à l’avion.

Tôt mercredi, la Garde côtière américaine a publié une déclaration disant que l’équipage à bord de l’Aurora avait détecté une sorte de bruit sous l’eau, mais on ne savait pas ce que cela indiquait. Le submersible, exploité par la société américaine OceanGate, aurait suffisamment d’air à bord pour durer jusqu’à jeudi matin.

Alors que la recherche entrait dans son quatrième jour, les critiques sur les réseaux sociaux ont soulevé des questions sur la logique derrière l’engagement de tant de ressources pour sauver les membres d’une expédition d’élite à haut risque qui facturait aux membres du public 250 000 $ pour participer.

« L’opération de sauvetage doit coûter des millions de dollars », a déclaré un commentateur en ligne qui répondait à un Tweet comparant l’effort de sauvetage aux nombreuses tentatives infructueuses pour sauver les migrants des navires fragiles qui continuent de couler en Méditerranée. Les Nations Unies ont enregistré plus de 20 000 morts et disparitions le long de la côte méditerranéenne depuis 2014, ce qui en fait la traversée de migrants la plus dangereuse au monde.

« Bien sûr, (le sauvetage du submersible Titan) devrait avoir lieu, mais une fraction de cette somme est dépensée pour sauver, ou non, des migrants fuyant la persécution », indique le message sur Twitter. « Malheureusement, de telles disparités (sont) courantes. »

Christopher Boyer, directeur exécutif de la National Association for Search and Rescue, basée aux États-Unis, a déclaré que le débat sur qui devrait payer pour l’opération à haut risque est compliqué par le fait qu’il existe un simple « contrat social », ou impératif moral, qui déclare essentiellement : lorsque quelqu’un est dans le besoin, nous voulons l’aider.

« Les gens ont fait des choses stupides au fil du temps et pourtant nous sommes toujours venus à leur aide », a déclaré Boyer, dont le groupe à but non lucratif supervise la défense, la formation, les tests et la certification des personnes impliquées dans la recherche et le sauvetage.

« En tant qu’êtres humains, nous ne pouvons pas simplement détourner le regard de ce genre de choses. »

Pourtant, Boyer a déclaré que la question méritait d’être débattue.

À titre de comparaison, il a déclaré que l’établissement médical s’était autrefois engagé à sauver des vies, quelles que soient les circonstances individuelles. Mais cela a changé avec l’avènement des ordres de ne pas réanimer.

« Il a fallu un acte comme celui-là pour nous amener au point où quelqu’un pourrait dire: » Je ne veux pas que des mesures héroïques soient prises pour me sauver. Et peut-être qu’il devrait y avoir quelque chose de similaire pour les activités à haut risque, où (les gens disent) nous ne nous attendons pas à ce que des mesures héroïques nous sauvent si quelque chose tourne mal.

Ceux qui tentent de gravir le mont Everest, par exemple, comprennent que si leur corps tombe en panne près du sommet, personne ne viendra les secourir, a déclaré Boyer. « Et nous avons une situation similaire ici (dans l’Atlantique Nord), où il s’agit d’un environnement si extrême et de ressources limitées. »

En conséquence, Boyer dit qu’il devrait y avoir une discussion sur la question de savoir si des règles différentes devraient s’appliquer lorsque les gens participent à des expéditions extrêmes, telles que des vols spatiaux commerciaux.

Pendant ce temps, la Garde côtière canadienne s’est engagée à envoyer une petite flotte pour sauver les personnes à bord du submersible Titan de la taille d’une mini-fourgonnette. Le navire scientifique hauturier NGCC John Cabot, le brise-glace lourd NGCC Terry Fox et le navire multitâche NGCC Ann Harvey font maintenant partie de l’équipe de sauvetage.

« Nous continuons à soutenir les États-Unis, qui dirigent l’effort de recherche et de récupération », a déclaré Anand mercredi. « En ce moment, toute la direction et la collecte d’informations pour atteindre … les prochaines étapes sont dirigées par les États-Unis. »

Mardi, les garde-côtes américains ont déclaré qu’un navire de recherche des Bahamas, Deep Energy, était arrivé à la dernière position signalée du submersible et que le navire avait ensuite déployé un véhicule télécommandé. De plus, un avion C-130 Hercules de l’US Air National Guard a commencé à fouiller le secteur à 17 h HAA.

Des navires commerciaux canadiens se sont également joints à la recherche, notamment le navire de ravitaillement Atlantic Merlin, le manutentionnaire d’ancres Horizon Arctic et le navire offshore polyvalent Skandi Vinland. Le navire de recherche français L’Atalante fait également partie de l’équipe de recherche.

