Le coût pour les Canadiens de la protection du premier ministre et de sa famille a grimpé au cours des deux derniers exercices financiers pour atteindre son plus haut niveau en deux décennies, révèle une analyse de CBC News.

Le coût de la protection de la GRC pour les premiers ministres du Canada a augmenté au cours des deux dernières décennies et les experts s’attendent à ce qu’il le devienne encore plus à l’avenir.

Il a fallu plus de 30 millions de dollars par an au cours de chacun des deux derniers exercices pour protéger le premier ministre Justin Trudeau et sa famille. En 2003-2004, la protection du premier ministre Jean Chrétien et de son successeur Paul Martin n’a coûté que 10,4 millions de dollars.

Selon le calculateur d’inflation de la Banque du Canada, 10,4 millions de dollars en 2003 vaudraient désormais 15,9 millions de dollars.

La GRC affirme qu’un certain nombre de facteurs peuvent influencer le coût de la protection d’un premier ministre et de sa famille.

“Les coûts de sécurité peuvent varier en fonction de nombreux facteurs différents”, a déclaré le sergent. » a déclaré Kim Chamberland dans une réponse écrite aux questions de CBC News.

“Il s’agit notamment des risques de menace nationaux et mondiaux, du nombre de personnes voyageant, du niveau d’activité, du nombre de lieux fréquentés, du type et du nombre d’obligations politiques, ainsi que des progrès technologiques et des éléments dictés par des facteurs économiques tels que le coût du voyage. , l’hébergement et le carburant.

Le coût de la protection du Premier ministre a fortement diminué en 2020/21, alors que la pandémie de COVID-19 a paralysé le monde. Il a ensuite grimpé à 30,9 millions de dollars en 2021/22, contre 23,3 millions de dollars en 2019/20, soit une augmentation de 32,3 % en deux ans.

Chamberland a déclaré que la hausse des coûts était le résultat d’une augmentation des déplacements du premier ministre après la pandémie, couplée à une augmentation des salaires des agents de la GRC.

La porte de Rideau Hall le 2 juillet 2020. Corey Hurren, réserviste des forces armées, a percuté la porte avec une camionnette contenant des armes à feu et est parti à la recherche du premier ministre Justin Trudeau. (Francis Ferland/CBC)

L’exercice 2021-2022 a couvert les élections fédérales de 2021 – qui ont eu lieu un peu plus d’un an après que le réserviste des forces armées Corey Hurren a percuté une camionnette contenant des armes à feu contre les portes de Rideau Hall et est parti à la recherche de Trudeau.

En 2022-2023, la protection des Trudeau a coûté 32,5 millions de dollars, soit une moyenne de 2,7 millions de dollars par mois. La protection de la GRC pour le premier ministre et sa famille a coûté en moyenne 2,6 millions de dollars par mois au cours des cinq premiers mois de l’exercice en cours.

Bien qu’il coûte désormais plus cher de protéger Trudeau que ses prédécesseurs, une grande partie de l’augmentation des coûts de protection au cours des 20 dernières années s’est produite alors que Stephen Harper était premier ministre.

En 2006-2007, la première année complète pendant laquelle Harper était au pouvoir, la protection du premier ministre et de sa famille a coûté 10,5 millions de dollars. En 2014-2015 – la dernière année complète de mandat de Harper – sa protection ainsi que celle de sa famille a coûté 23 millions de dollars à la GRC.

Le Premier ministre Stephen Harper et son épouse Laureen posent pour une photo avec le ministre en chef du Pendjab, Parkash Singh Badal, lors de leur visite dans un temple sikh à Anandpur Sahib, dans l’État du Pendjab, dans le nord de l’Inde, le 7 novembre 2012. (Reuters)

L’analyse de CBC News, basée sur les chiffres déposés au Parlement ou divulgués via l’accès à l’information au professeur adjoint de l’Université Thompson Rivers, Matt Malone, n’inclut que le coût de la protection de la GRC. Il n’inclut pas les coûts engagés par le Parlement, les ministères gouvernementaux ou d’autres services de sécurité canadiens pour protéger les premiers ministres et leurs familles.

Les jours fériés internationaux de Trudeau nécessitent également une sécurité payée par les contribuables. Le week-end de Pâques de sa famille à Big Sky, dans le Montana, a coûté cette année plus de 228 000 $ ; près de 205 000 $ de cette somme ont été versés aux agents de la GRC qui les accompagnaient.

Pierre-Yves Bourduas, ancien sous-commissaire de la GRC qui dirige maintenant une entreprise de gestion de la sécurité publique, a déclaré que le coût de la protection d’un premier ministre peut être influencé par l’environnement de sécurité et le mode de vie de la personne protégée.

Les enfants du Premier ministre Martin étaient grands et lui et sa femme ne pratiquaient pas beaucoup d’activités de plein air, a déclaré Bourduas.

“Dans le cas d [Prime Minister Trudeau]Bien sûr, il a une famille assez nombreuse avec trois enfants”, a-t-il déclaré.

“De plus, la situation est plutôt compliquée en raison de la polarisation du spectre politique au sein de notre pays.”

Le chef libéral Justin Trudeau est escorté par les agents de sécurité de la GRC tandis que les manifestants crient et jettent des pierres alors qu’il quitte un arrêt de campagne à London, en Ontario. le lundi 6 septembre 2021. (La Presse canadienne/Nathan Denette)

Bourduas a évoqué les élections fédérales de 2021, lorsque, lors d’un arrêt de campagne à London, en Ontario, un spectateur a lancé des pierres sur Trudeau.

“La sécurité a été renforcée autour du Premier ministre en raison des menaces constantes”, a-t-il expliqué. “Et bien sûr, les médias sociaux ont également beaucoup à voir avec cette réalité, car ils alimentent le feu en matière de polarisation.

“Bien sûr, la GRC prend cela très au sérieux. C’est pourquoi elle doit parfois augmenter le niveau de protection du Premier ministre et de sa famille.”

Les relations tendues actuelles du Canada avec l’Inde et la Chine pourraient également être des facteurs dans l’évaluation par la GRC des menaces contre le premier ministre, a ajouté Bourduas. Les relations bilatérales avec les deux pays ont plongé en raison d’allégations selon lesquelles la Chine aurait interféré dans les élections canadiennes et que des agents du gouvernement indien seraient liés au meurtre d’un militant sikh canadien en juin.

La Cadillac blindée du premier ministre Stephen Harper immatriculée en Ontario à New Delhi, en Inde, en novembre 2012. (Sean Kilpatrick/Presse Canadienne)

Lorsque Harper était premier ministre, les véhicules blindés contribuaient aux coûts, a déclaré Bourduas.

« Lorsque le premier ministre Harper voyageait à l’étranger, il insistait pour avoir des véhicules qui le suivraient, des véhicules blindés, parce qu’il y avait des inquiétudes concernant les véhicules blindés, par exemple, dans d’autres pays. [being] pas à la hauteur d’un certain niveau”, a-t-il déclaré.

En 2012, il a coûté 1,2 million de dollars à la GRC pour transporter deux Cadillac blindées et un SUV pare-balles en Inde pour la visite de Harper dans le pays.

Bourduas a prédit que le coût de la protection des premiers ministres du Canada continuera d’augmenter, en particulier lors des prochaines élections, qui, selon lui, « augmenteront radicalement le risque ».

“Je peux affirmer avec certitude que les prochaines élections ici au Canada seront marquées par une forte polarisation, un grand nombre de personnes ayant des opinions claires sur les questions nationales et internationales et essayant essentiellement de faire entendre ces opinions et cela créerait un problème”, a déclaré Bourduas.

Sean Spence, professeur au Centennial College qui a travaillé dans le domaine de la sécurité des entreprises, est du même avis.

“Je pense qu’avec de plus en plus de menaces mondiales, nous voyons le conflit au Moyen-Orient, nous voyons plus de frictions entre les États, l’inflation, le changement climatique, nous voyons plus de facteurs de stress qui se produisent au niveau macro et je pensez à avoir un impact sur les communautés et les individus », a-t-il déclaré. “Je pense que ces coûts pour la sécurité et pour les élus ne feront qu’augmenter.”

Les progrès technologiques en matière de sécurité font également grimper les coûts, a déclaré Spence.

“Il y a plus de coûts en termes de technologie, d’appareils sophistiqués, qu’il s’agisse de drones, de téléphones portables, de technologie, de communication”, a-t-il déclaré, ajoutant que les enquêtes en ligne, telles que le scraping des réseaux sociaux, contribuent également aux coûts.

Des membres d’un service de sécurité de la GRC utilisent des jumelles pour observer les manifestants alors que le chef libéral Justin Trudeau fait un arrêt de campagne électorale dans une aciérie à Welland, en Ontario. le 6 septembre 2021. (Nathan Denette/Presse Canadienne)

Spence a déclaré que la protection d’un homme politique nécessite un équilibre entre sécurité et accessibilité.

“Il est très facile de les protéger s’ils ne voyagent pas, s’ils ne s’engagent pas, s’ils ne sont pas en campagne électorale. Ces coûts seront minimes”, a-t-il déclaré.

“Mais dans une démocratie, les élus veulent être présents. Ils veulent avoir des mairies, ils veulent s’impliquer dans la communauté, ils veulent être accessibles. Il y aura donc toujours cet équilibre entre leur permettre d’accéder à les communautés et les gens à venir se rencontrer et à se saluer, mais en ayant ensuite cette barrière physique et cette séparation physique pour assurer leur sécurité.

Malone a déclaré qu’il avait déposé des demandes d’accès aux chiffres des coûts et les avait partagés avec CBC News parce qu’il craignait que la violence politique ne devienne de plus en plus une menace au Canada.

“Nous devons prendre conscience de cette question”, a-t-il déclaré. “C’est quelque chose que les Canadiens ne prennent pas assez au sérieux en termes d’impact que cela peut avoir sur notre démocratie.”

Elizabeth Thompson peut être contactée à [email protected]