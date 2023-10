Le coût de la dette nationale atteint son plus haut niveau depuis 20 ans

Les Gilts sont principalement achetés par des institutions financières au Royaume-Uni et à l’étranger, telles que des fonds de pension, des fonds d’investissement, des banques et des compagnies d’assurance.

Le niveau actuel de la dette est plus du double de celui observé entre les années 1980 et la crise financière de 2008.

La combinaison du krach financier de 2007-2008 et de la pandémie de Covid a fait grimper la dette du Royaume-Uni de ses plus bas historiques à son niveau actuel.

Les coûts d’emprunt aux États-Unis, en Allemagne et en Italie ont également atteint leurs plus hauts niveaux depuis plus d’une décennie, les marchés s’adaptant à la perspective d’une longue période de taux d’intérêt élevés et à la nécessité pour les gouvernements du monde entier d’emprunter.