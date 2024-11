Le coût de 1 Go de données mobiles dans le monde

Plus de 66 % de la population mondiale utilise désormais Internet, les dernières données évaluant le nombre total d’utilisateurs à 5,35 milliards.

Parallèlement, le nombre d’utilisateurs de téléphones mobiles a atteint 5,6 milliards début 2024, ce qui représente 69,4 % de la population mondiale.

Ce graphique montre le prix moyen de 1 gigaoctet (Go) de données mobiles (en USD) en janvier 2024 dans 52 pays. Les données ont été compilées par Nous sommes sociaux.

Points clés à retenir

La Suisse a le prix moyen le plus élevé pour 1 Go de données mobiles, à 7,29 dollars, suivie par les États-Unis, à 6,00 dollars.

Pays Prix ​​moyen pour 1 Go (USD) 🇨🇭 Suisse 7,29 $ 🇺🇸 États-Unis 6,00 $ 🇳🇿 Nouvelle-Zélande 5,89 $ 🇨🇦Canada 5,37 $ 🇰🇷 Corée du Sud 5,01 $ 🇦🇪 Émirats Arabes Unis 4,60 $ 🇳🇴 Norvège 4,07 $ 🇯🇵 Japon 3,48 $ 🇨🇿 Tchéquie 3,12 $ 🇬🇷 Grèce 2,79 $ 🌍 Dans le monde entier 2,59 $ 🇸🇪 Suède 2,33 $ 🇧🇪 Belgique 2,23 $ 🇩🇪 Allemagne 2,14 $ 🇲🇽 Mexique 1,80 $ 🇿🇦 Afrique du Sud 1,77 $ 🇵🇹Portugal 1,71 $ 🇭🇺 Hongrie 1,61 $ 🇳🇱 Pays-Bas 1,61 $ 🇸🇦 Arabie Saoudite 1,49 $ 🇭🇷 Croatie 1,19 $ 🇦🇷 Argentine 0,98 $ 🇭🇰 Hong Kong 0,92 $ 🇹🇼 Taïwan 0,82 $ 🇩🇰 Danemark 0,69 $ 🇪🇬 Egypte 0,66 $ 🇨🇱 Chili 0,63 $ 🇲🇦Maroc 0,63 $ 🇸🇬 Singapour 0,63 $ 🇫🇷 Royaume-Uni 0,62 $ 🇰🇪 Kenya 0,59 $ 🇵🇭 Philippines 0,59 $ 🇷🇴 Roumanie 0,54 $ 🇦🇹 Autriche 0,51 $ 🇪🇸 Espagne 0,48 $ 🇦🇺 Australie 0,44 $ 🇹🇷 Turquie 0,41 $ 🇹🇭 Thaïlande 0,40 $ 🇬🇭Ghana 0,40 $ 🇧🇷 Brésil 0,38 $ 🇳🇬 Nigéria 0,38 $ 🇨🇳 Chine 0,37 $ 🇵🇱 Pologne 0,28 $ 🇻🇳Vietnam 0,28 $ 🇲🇾 Malaisie 0,28 $ 🇮🇩 Indonésie 0,28 $ 🇷🇺 Russie 0,25 $ 🇨🇴 Colombie 0,20 $ 🇫🇷France 0,16 $ 🇮🇳 Inde 0,09 $ 🇮🇹 Italie 0,09 $ 🇮🇱 Israël 0,02 $

L’Inde et Israël offrent les données mobiles les plus abordables, respectivement à 0,09 $ et 0,02 $ par Go. En Israël, où trois quarts de la population possède un smartphone, la concurrence intense entre les fournisseurs a fait baisser les prix. Le pays a également un taux de pénétration du marché des smartphones supérieur à celui des États-Unis. De même, en Inde, la concurrence féroce est le principal facteur permettant de maintenir les coûts à un niveau bas.

Le prix moyen mondial pour 1 Go de données mobiles est de 2,59 dollars, de nombreux pays d’Europe et d’Afrique proposant des prix inférieurs à cette moyenne.

