Le coût d’assister à un mariage est cher. Comment décider si vous pouvez vous permettre d’être un invité.

Le premier week-end d’octobre, j’ai assisté à mon huitième mariage de l’année. Sur ces huit mariages, un impliquait un vol international, deux ont eu lieu dans l’État et le reste – sauf un – a nécessité une nuitée dans une autre ville. Alors que mon propre Instagram était inondé de couples, de bouquets et de flûtes à champagne couverts de confettis, j’ai vite remarqué que je n’étais pas la seule personne qui semblait passer un week-end sur deux à un mariage.

Selon The Knot, les États-Unis sont au milieu d’un grand boom des mariages, avec des données indiquant qu’environ 2,6 millions de mariages étaient prévus pour 2022, contre une moyenne de 2,2 millions d’années pré-pandémiques. Cette recherche a également révélé que 75% des couples qui se sont fiancés en 2021 ont fixé une date de mariage pour 2022. “Ce qui se passe en ce moment, c’est l’impact de Covid”, déclare la thérapeute Landis Bejar, fondatrice et directrice du service de conseil en mariage AisleTalk à New York. . «Les invités ont été inondés de toutes ces invitations pour des mariages qui ont été reportés, des événements qui étaient déjà au calendrier et pour de nouveaux engagements qui se sont produits pendant la pandémie. Nous sommes vraiment bombardés.

Ce qui est délicat à propos de cette année en particulier, c’est que ce boom des mariages et des événements qui les entourent – douches nuptiales, week-ends entre célibataires et célibataires, boissons de bienvenue, brunchs après le mariage – c’est qu’ils arrivent également à un moment où notre temps, l’énergie et l’argent sont plus précieux que jamais. “Entre l’inflation et l’impact de Covid sur nos comptes bancaires, beaucoup de gens souffrent financièrement”, explique Bejar. « Ce n’est pas personnel et ce n’est pas un secret. Il y a un phénomène systémique qui se passe en ce moment où nous ne pouvons pas dire oui à autant de choses que nous le voulons, que ce soit d’un point de vue financier ou à cause de la logistique des voyages et du fait d’être dans un grand groupe. Au-delà des risques potentiels pour la santé liés à la socialisation, de nombreuses personnes constatent qu’elles n’ont plus l’énergie physique ou émotionnelle qu’elles avaient autrefois, ce qui signifie que passer plusieurs jours à célébrer peut être éprouvant de plusieurs façons.

Mais qu’est-ce qu’un invité doit faire ? Même sans les implications de la pandémie et de l’économie, les mariages s’accompagnent de leur propre ensemble d’émotions et d’attentes complexes. Selon Elaine Swann, experte en étiquette et fondatrice de la Swann School of Protocol, vous avez droit à plus d’autonomie que vous ne le pensiez probablement. “Je ne pense pas que quiconque devrait être obligé d’assister à quelque chose qu’il ne veut tout simplement pas”, déclare Swann. « Chaque fois que vous ne voulez pas assister à quelque chose, ne le faites pas. C’est ça.”

Heureusement, il est possible de protéger votre temps et votre argent pendant une saison de mariage bien remplie sans rompre aucune amitié au cours du processus – il vous suffit d’être prudent.

Ayez de l’empathie et mettez-vous à la place du couple

Avec l’industrie du mariage de plusieurs milliards de dollars qui ne montre absolument aucun signe de ralentissement, il est facile d’étiqueter de nombreux mariages et événements connexes comme inutilement difficiles, exagérés et, dans certains cas, un peu inconsidérés par le temps et l’argent des invités. Cependant, lorsqu’il s’agit de décider ce que vous êtes à l’aise de sacrifier pour assister à un événement, Bejar pense qu’il est important de faire une pause et de réfléchir au mariage du point de vue des couples, avant de ressentir du ressentiment à l’idée de devoir prendre une décision difficile. . Les mariages, au fond, sont une célébration, un rassemblement de la communauté et, pour beaucoup, une tradition culturelle. Mis à part les murs de beignets, les lieux coûteux et les cocktails signature, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ces événements comptent beaucoup pour les gens, surtout en 2022.

Bejar suggère de considérer la période pendant laquelle le couple n’a peut-être pas pu célébrer comme il l’avait espéré, car ces années de frustration et de déception peuvent influencer les mariages que les gens planifient en ce moment. “Les couples se concentrent sur le rattrapage du temps perdu”, explique Bejar. “Les gens ne savent pas combien d’autres invitations de mariage vous avez reçues cette année ou même en l’espace de quelques mois. Aucun couple qui vous a invité à son mariage n’en a l’impression ou n’en tiendrait compte lorsqu’il essaierait de célébrer son amour.

Bien que l’empathie soit une première étape importante pour comprendre pourquoi les mariages d’aujourd’hui sont comme ils sont, Bejar dit qu’elle n’a pas nécessairement besoin d’éclairer votre décision finale. Il s’agit plutôt d’un exercice utile pour comprendre pourquoi les gens en demandent autant à leurs invités en ce moment.

Déterminez ce que vous pouvez vous permettre mentalement et financièrement

En ce qui concerne vos ressources personnelles – émotionnelles, physiques et financières – vous seul pouvez déterminer ce dont vous disposez. La plupart d’entre nous n’ont pas l’habitude de classer nos amitiés par importance, mais pour décider si vous pouvez vous permettre d’assister à un mariage, vous devrez évaluer la valeur de tout et de toutes les personnes impliquées.

“Comme l’amitié, le temps et l’argent n’existent pas sur le même axe”, explique Bejar. “Lors de la prise de décisions concernant les mariages, il peut être utile de commencer par ce qui suscite le moins d’émotion, qui est généralement votre budget.” Bejar suggère de faire une analyse coûts-avantages, dans laquelle vous vous interrogez sur le coût financier de la participation à l’événement, suivi du coût émotionnel de la participation ou de la non-participation.

“Il est important d’examiner tous ces facteurs et de se demander : y a-t-il une partie de cela à laquelle je peux participer ?” elle dit. “La conversation sur le fait de ne pas pouvoir assister à un mariage est très différente d’une conversation sur le fait de pouvoir assister à un enterrement de vie de garçon.” Si vous avez décidé que votre participation à un événement n’est pas négociable, vous pouvez alors faire des choses comme rechercher un hébergement économique, rechercher des ventes de vols et voir si vous pouvez emprunter ou louer une tenue au lieu d’acheter quelque chose de nouveau. .

Donnez aux invitations de fête de mariage la pensée et le soin qu’elles méritent

Bien qu’être invité à un mariage, à une destination ou autre, puisse être une affaire coûteuse, être invité à faire partie du cortège nuptial de quelqu’un s’accompagne d’un tout nouvel ensemble de coûts et d’attentes. Selon Swann, il est important de savoir exactement ce que les mariés attendent de leur cortège avant d’accepter. “Souvent, nous sommes vraiment excités et impliqués émotionnellement, et nous disons oui, même si nous ne savons pas ce que cela implique – et puis vous découvrez que vous devez faire un voyage de 5 000 $ au Mexique pour un enterrement de vie de jeune fille”, dit-elle.

Il est également utile de comprendre ce que l’on attend traditionnellement de ceux qui participent à un cortège nuptial. Par exemple, selon Swann, les demoiselles d’honneur peuvent s’attendre à payer leur propre robe et leurs propres chaussures, mais devraient avoir la possibilité de se coiffer et de se maquiller elles-mêmes, à moins que cela ne soit payé par la mariée. En prenant le temps de réfléchir à ce que vous pouvez vous permettre avant de donner une réponse, vous ne finirez pas par décevoir un ami proche en devant vous soustraire à certaines obligations dans quelques mois.

Si vous n’êtes pas à la noce mais que vous vous retrouvez invité à des événements entre célibataires et entre célibataires qui semblent hors de votre budget, il est préférable d’en parler à l’organisateur de l’événement plutôt qu’à la personne qui se marie. Même si vous n’êtes pas la seule personne qui a l’impression qu’un plan devient un peu trop cher, Swann met en garde contre la prise de parole pour les autres, car cela peut donner l’impression d’avoir une mentalité de foule. Au lieu de cela, elle suggère de parler en votre nom – et de votre situation financière – et de proposer des solutions concrètes qui pourraient rendre l’événement plus abordable, comme cuisiner un brunch dans votre Airbnb au lieu de sortir manger, ou rendre un code vestimentaire plus flexible pour que les gens se sentent moins obligé d’acheter quelque chose de nouveau.

Refuser les invitations de la bonne façon. Voici comment RSVP.

La façon dont vous répondez aux événements peut faire une grande différence dans la façon dont votre décision est reçue. Selon Bejar, la chose la plus importante est de donner le plus de préavis possible le plus tôt possible. “Il y a peu de choses plus irritantes pour les mariés que d’avoir à chasser quelqu’un”, dit-elle. “Ces personnes essaient d’arrondir le nombre de têtes afin de pouvoir revenir vers les fournisseurs, et maintenant, il est non seulement émotionnellement difficile de ne pas être là, mais vous en faites également un problème logistique.”

Alors, vous savez que vous ne voulez pas y aller et le moment de partager la nouvelle est arrivé. Maintenant quoi? La meilleure façon de répondre, selon Swann, est de suivre l’exemple de celui qui a envoyé l’invitation. Si vous avez été invité à RSVP par courrier, faites-le. De même, si vous avez reçu une invitation via le site Web de mariage d’un couple, mettez à jour votre présence là-bas. Bejar recommande également d’avoir une conversation en personne avec le couple, si vous êtes proche, car le ton peut facilement être mal interprété dans le texte.

Quant au nombre de détails que vous devez partager, cela va varier d’une situation à l’autre. Si vous laissez passer l’invitation d’une simple connaissance ou d’un collègue, Béjar et Swann pensent que c’est bien de répondre poliment “non” sans explication. Lorsqu’il s’agit de refuser des invitations en raison de votre budget, Swann suggère d’examiner attentivement la situation, car cela peut exercer une pression sur les couples pour qu’ils trouvent un moyen de rendre l’événement plus abordable pour vous, soit en couvrant eux-mêmes certains de vos frais, soit en faisant appel à vous. faveurs, comme des accords de covoiturage ou des réductions sur l’hébergement. “Si vous êtes vraiment fatigué ou épuisé – ou si vous ne voulez tout simplement pas y aller – ne leur donnez pas de raison d’essayer de le réparer. Il suffit simplement de refuser et d’envoyer ses meilleurs vœux », explique Swann.

D’un autre côté, Bejar pense qu’il peut être utile d’être franc au sujet de vos finances si vous parlez à un ami proche ou à un membre de votre famille. “Si vous gardez pour vous le fait que votre RSVP a à voir avec les finances, les gens sont laissés à eux-mêmes pour interpréter pourquoi vous ne venez pas”, dit-elle. « La vulnérabilité relie presque toujours les gens. En fait, cela empêche souvent ce que tout le monde craint dans ces conversations : que quelqu’un soit en colère contre vous. » La pandémie a également laissé de nombreux couples beaucoup plus empathiques aux circonstances uniques des gens. De la même manière que les amis et la famille auraient pu être contrariés par le fait qu’un couple se soit enfui ou ait eu une petite liste d’invités, la plupart des gens sont maintenant plus compréhensifs à propos des invitations refusées qu’ils ne l’étaient peut-être par le passé.

Lorsque vous naviguez sur le champ de mines que peuvent être les mariages, il est utile de revenir sans cesse sur ce qu’ils signifient pour les couples. « N’oubliez pas que la chose la plus importante que représente votre présence est votre soutien à leur syndicat et votre reconnaissance qu’il s’agit d’un moment spécial pour eux », déclare Bejar. “Lorsque vous avez des conversations importantes comme celles-ci, il est important de revenir au cœur du sujet, c’est-à-dire : même si je ne peux pas venir à votre mariage, je veux que vous sachiez que c’est important et que je Je suis content pour toi.

Gyan Iankovitch est un journaliste basé à Sydney qui se concentre sur le style de vie, la culture et l’amitié.

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.