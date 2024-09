Le cousin « fou » de Ben Affleck qualifié de « narcissique » dans « Secret Lives of Mormon Wives »

Le drame est une affaire de famille dans la famille Affleck.

Le cousin de Ben Affleck, Zac Affleck, et sa femme, l’influenceuse de MomTok Jennifer Affleck, sont les vedettes de la nouvelle émission Hulu « The Secret Lives of Mormon Wives » où leurs problèmes conjugaux sont pleinement exposés.

Au cours de l’épisode 7, Zac, 28 ans, pète les plombs lorsque Jen, 25 ans, et le reste de MomTok vont à un spectacle de Chippendales lors de leur voyage entre filles à Las Vegas.

Jennifer Affleck et Zac Affleck. Instagram / @jenniferlaffleck

Ben Affleck et Jennifer Lopez. Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

« La vie secrète des épouses mormones. » Disney

Jen quitte l’émission et se fait réprimander par SMS par Zac. Il va jusqu’à dire à sa femme qu’elle n’a « aucune valeur ni morale ».

Après que Jen ait quitté la maison à 2 heures du matin pour voir Zac, le reste des filles se déchaînent contre lui.

Demi Engemann, qui a vu les messages échangés entre le couple, qualifie Zac de « narcissique » et de « fou ». Elle affirme que Zac a dit à Jen qu’il ne l’aimait plus parce qu’elle était allée au spectacle des Chippendales.

Jen et Zac Affleck. Jen Affleck/Instagram

Jen et Zac Affleck. Jen Affleck/Instagram

Plus tard dans la soirée, les filles, sans Jen, sortent dîner et révèlent que Zac a l’habitude de jouer, ce qui est interdit par l’Église mormone.

Jen finit par retrouver le groupe et aborde le drame avec Zac. Elle reconnaît qu’il a « tort » et qu’il « a des traits narcissiques » qui « ressortent tous les deux ou trois mois ».

Cependant, Jen dit à ses amis que malgré leurs inquiétudes, elle soutient son homme.

Jen Affleck. Disney

Elle a fait la même chose dans son interview exclusive avec The Post.

« C’était vraiment difficile parce que je pense qu’ils étaient vraiment inquiets et je ne les blâme pas parce que ce qui m’était arrivé était très inquiétant », a déclaré Jen.

« Cela m’a définitivement obligé à prendre du recul et à regarder ma relation et à la considérer comme imparfaite, car je pense que la plupart du temps, en tant que mormon, vous aimez prétendre que votre relation est parfaite et que tout va bien, et parfois ce n’est pas le cas et c’est normal. »

Jen et Zac Affleck. Instagram / @jenniferlaffleck

« Donc oui, le fait de les avoir soutenus pendant cette période m’a vraiment aidée et j’en suis vraiment reconnaissante », a poursuivi la mère de deux enfants. « Je ne sais pas si les intentions de chacun étaient bonnes à ce moment-là, et il sera intéressant de revenir sur l’émission et de voir ce que tout le monde a dit quand je n’étais pas là et quand j’étais là. »

Le casting de « La vie secrète des épouses mormones ». Disney

Jen a ajouté : « Mais pour l’instant, j’ai l’impression que tout le monde est de mon côté et me soutient dans l’ensemble. Mais j’espère qu’ils continueront à me soutenir dans mes décisions personnelles et dans ce que je pense être bon pour moi. »

L’influenceur Il a également déclaré au Post que Ben, 52 ans, était le cousin germain du père de Zac, mais ils ne se sont rencontrés qu’une fois.

Ben Affleck et J.Lo au 78e Festival international du film de Venise en 2021. Getty Images

Jen a lâché une autre bombe : elle a été nommée en l’honneur de Jennifer Lopez, qui est en train de changer son nom de Jennifer Affleck suite à son divorce avec Ben.

« J’ai été nommée en hommage à J.Lo parce que ma mère était obsédée par J.Lo », a-t-elle partagé. « Jennifer Lynn Lopez, je m’appelle Jennifer Lynn Affleck. Je me dis, ok, Jenny du quartier est là. »

« La vie secrète des épouses mormones » est diffusé sur Hulu.