Le cousin du tireur de l’école d’Uvalde, Salvador Ramos, arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir planifié une attaque similaire, selon les archives judiciaires | Nouvelles américaines

Le cousin de l’adolescent responsable de la fusillade mortelle dans une école primaire à Uvalde, au Texas, a été arrêté après que sa famille eut informé la police qu’il prévoyait une attaque similaire.

Des documents judiciaires montrent que la mère du jeune de 17 ans avait appelé la police pour leur dire qu’il essayait d’acheter une arme à feu et de « faire la même chose » dans une école locale. Il aurait également menacé de tirer sur sa sœur.

L’adolescent a été accusé d’avoir proféré des menaces contre un lieu public et un membre de sa famille, selon les archives judiciaires. Il est détenu dans la prison du comté de Bexar.

L’adolescent est le cousin de Salvador Ramosle jeune de 18 ans derrière l’un des les attaques les plus meurtrières en classe aux États-Unis lorsqu’il a assassiné 19 élèves et deux enseignants lors d’une fusillade à la Robb Elementary School en mai dernier.

Près de 400 policiers se sont précipités sur les lieux, mais ont attendu plus d’une heure avant d’affronter l’agresseur. La réponse a été plus tard critiqué dans un rapport qui a mis en évidence un manque de leadership et d’urgence, qualifiant l’approche de » nonchalante « .

L’école a également été critiquée pour ses mesures de sécurité.

Gouverneur du Texas Greg Abbott a rejeté les appels à des lois plus strictes sur les armes à feumalgré des fusillades de masse dans une église de Sutherland Springs en 2017 et un Walmart d’El Paso en 2018.

Plus d’un an après les meurtres, l’enquête criminelle de l’État sur la réponse de la police est toujours en cours.