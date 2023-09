Le cousin de Rihanna décède subitement à l’âge de 28 ans à la Barbade

La chanteuse de « Umbrella » Rihanna éprouve une pluie de chagrin pour son cousin quelques semaines seulement après avoir accueilli un autre rayon de soleil avec son partenaire A$AP Rocky.

Selon Loop Barbade Actualitéssa cousine, Tanella Alleyne, est décédée à la Barbade après que son médecin ait découvert une importante « masse noire ».

La mort du proche de l’homme de 35 ans survient six ans seulement après que le frère de Tanella, Tavon, ait été abattu. Sa célébration de transition a eu lieu lundi à l’église paroissiale St. George de la Barbade, le même sanctuaire que celui de Tavon.

La chanson dynamique de Rihanna, « Lift Me Up », a été jouée alors que les assistants funéraires se rassemblaient pour célébrer la vie d’Alleyne. Cependant, on ne sait pas si la nouvelle maman de deux enfants était présente.

La mère adoptive d’Alleyne, Julie-Ann Bryan, a pris la parole lors de l’éloge funèbre – la décrivant comme quelqu’un qui « a vécu une vie de gratitude avec une attitude scandaleuse, saupoudrée de confiance ».

« Il y avait quelque chose de spécial chez Nella », rapporte le Loop. « Elle était audacieuse et courageuse. Notre amour l’un pour l’autre était allumé. « Tanella a vécu », a expliqué Julie-Ann en ajoutant : « Tanella a campé à Saint-Vincent, a passé des vacances à Trinidad, a voyagé en Afrique du Sud, a adoré Londres, a visité la France, a fait ses débuts dans un clip au Canada, a fait du shopping, du shopping, du shopping aux États-Unis. »

La famille n’a pas encore révélé les causes du décès. Cependant, Julie-Ann a partagé que les médecins avaient découvert la masse noire après un scanner effectué avant sa mort.

Tanella l’a décrit comme « un gros 4×4 noir ».

Le frère de Tanella, Tavon, est décédé le lendemain du jour où Rihanna a passé Noël avec eux

En plus de perdre son frère, Tanella a tragiquement perdu sa sœur jumelle à l’âge de 14 ans. Julie-Ann a exprimé sa gratitude pour le temps qu’elle a pu partager avec les deux avant leur décès. Elle a pu aimer « Taneisha pendant 14 ans et Tanella pendant 28 ans, jusqu’à ce qu’il les appelle chez lui ».

Rihanna a assisté aux funérailles de Tavon en 2017. Il est décédé quelques heures seulement après avoir passé le jour de Noël avec son cousin superstar.

Un homme armé lui a tiré dessus à plusieurs reprises le lendemain de Noël alors qu’il traversait le quartier d’Eden Lodge à St Michael’s, à la Barbade. Le cousin de Rih a été transporté d’urgence à l’hôpital et a ensuite été déclaré mort. Les autorités n’ont jamais arrêté ni identifié l’assassin de Tavon.

La chanteuse de « Diamonds » a rendu hommage à sa cousine dans une publication sur les réseaux sociaux alors qu’elle plaidait pour la fin de la violence armée.

« RIP cousin… je ne peux pas croire que c’est hier soir que je t’ai tenu dans mes bras ! Je n’aurais jamais pensé que ce serait la dernière fois que je ressentirais la chaleur de ton corps !!! «Je t’aime toujours mec! #mettre fin à la violence armée.

Tanella a déclaré que son frère « ne méritait pas de mourir ». La douleur de son décès a été particulièrement difficile, étant donné qu’ils ont partagé leur premier Noël ensemble la veille.

« Mon frère n’était pas un saint, mais cela ne veut pas dire qu’il méritait d’être assassiné », a déclaré Tanella.

Tanella a déclaré qu’elle l’avait vu cinq heures plus tôt alors qu’ils célébraient ensemble leur premier Noël en famille.

Elle a partagé : « Nous avons perdu notre mère à sept ans et notre père n’a jamais joué son rôle. Puis tout le monde s’est séparé, nous n’avons jamais vécu ensemble jusqu’à récemment. C’était notre premier Noël ensemble, la première fois que nous vivions ensemble.

Tanella se détendait avec son petit ami lorsqu’elle a entendu les coups de feu qui ont mis fin à la vie de son frère.

Tanella a rendu hommage sur les réseaux sociaux en postant : « Je t’aime, Tavon, je serais allée au bout du monde pour toi, j’ai toujours été là quels que soient nos désaccords. « Je me sens réconforté de savoir que tu serais avec maman et Taneisha. »

Et maintenant, la petite fille les retrouvera également.

Envoi d’amour et de lumière à la famille Bryan et Fenty.