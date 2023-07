Le cousin de Ram Charan Niharika Konidela et Chaitanya Jonnalagadda ont officiellement divorcé; Voici ce que nous savons

Des rapports proviennent des médias Telugu selon lesquels Niharika Konidela et son mari Chaitanya Jonnalagadda sont maintenant officiellement divorcés. Elle est la nièce de Chiranjeevi et la cousine de Ram Charan et la sœur de Varun Tej. Il semble que les deux aient demandé le divorce le mois dernier. Le processus a été finalisé et les deux se sont maintenant séparés. On dit que le couple avait beaucoup de différences et qu’ils n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente. Personne de la famille ou du couple n’a confirmé cette nouvelle de divorce.

Les spéculations ont commencé après que Niharika Konidela ait supprimé toutes ses photos de mariage d’Instagram. Il a fait de même. On dit que Niharika Konidela fera bientôt une annonce officielle à ce sujet. Toutes les photos ont été supprimées en mars 2022. Les fans se souviendront de leur mariage qui a eu lieu en décembre 2020. C’était un grand mariage à Udaipur. Certaines des plus grandes stars de l’industrie cinématographique Telugu comme Allu Arjun, Ram Charan, Pawan Kalyan, Chiranjeevi ont assisté aux noces. Toutes les familles Konidela et Allu y étaient présentes. Niharika Konidela est apparemment tombée amoureuse de lui il y a quelques années. C’était un mariage d’amour et arrangé. Niharika est la fille de Naga Babu, le frère de Chiranjeevi.

Chaitanya Jonnalagadda, qui travaille dans le secteur des entreprises, est le fils de l’inspecteur général de la police de Guntur, J Prabhakar Rao. Il n’a pas été vu lors des fiançailles du frère de Niharika, Varun Tej, avec l’actrice Lavanya Tripathi. Les internautes étaient curieux et se sont enquis de son absence des fonctions. Chaitanya Jonnalagada a décidé de méditer dans un endroit calme pendant un certain temps pour échapper à l’agitation autour de sa vie personnelle.

Il a suivi un cours de Vipassana. Il a écrit dans sa légende : « Vipassana dans ma vie a été de loin la meilleure expérience de mon existence. Il est rare dans sa vie qu’ils aillent quelque part sans attente et qu’ils en sortent avec la sagesse dont ils ne savaient pas qu’ils avaient besoin. Gratitude et seulement gratitude. » Niharika Konidela se mêle de plusieurs choses. Elle est devenue productrice et a formé sa bannière Pink Elephant.