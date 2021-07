Nurmagomedov se bat devant des fans américains pour la première fois de sa carrière lors de l’événement qui aura lieu au Forum à Inglewood, en Californie, dans un combat qui survient presque exactement quatre mois après que le combattant léger très vanté a obtenu une unanimité sans équivoque. victoire par décision à ses débuts avec la ligue de combat américaine en avril.

Le joueur de 23 ans affrontera le vétéran américain Luis Munro dans l’un des combats présentés sur une carte Bellator, salué par beaucoup comme l’un des meilleurs événements d’arts martiaux mixtes de l’année, pour être surmonté d’une confrontation poids plume très attendue. entre Patricio Freire et AJ McKee.

Comme Nurmagomedov, Muro est invaincu dans son mandat Bellator, bien qu’il ait perdu plusieurs fois plus tôt dans sa carrière et espère utiliser le nom de son adversaire comme tremplin pour lancer sa propre offre de titre dans le pli léger de la promotion.

Bien sûr, cela ne viendra pas facile. Nurmagomedov est le dernier d’une longue lignée de grapplers du Daghestan à avoir filtré de la tutelle de son défunt oncle, Abdulmanap Nurmagomedov, et a traversé les couloirs de l’American Kickboxing Academy à San Jose, en Californie, où ses compétences ont été rationalisées par Javier Mendez – le responsable de la formation de Khabib et Islam Makhachev.

Mais avec ce nom célèbre, et toutes les attentes qui l’accompagnent, vient un projecteur très brillant – quelque chose qu’Usman dit qu’il doit apprendre à gérer.

« Tout va bien« , a déclaré Nurmagomedov à propos de ses préparatifs avant le combat de samedi.

« Je me sens bien. Je suis heureux d’être ici pour [my] deuxième combat de Bellator. Je m’habitue encore à toutes les caméras et à toutes ces interviews mais ça va.

« C’est une grande partie du jeu, donc je dois m’y habituer. C’est même un peu de pression, mais ça va.

« Les fans me manquent. Je me bats pour les fans. C’est de ça qu’il s’agit, donc je suis très excité de me battre avec une foule. »

Nurmagomedov entrera dans le combat en tant que grand favori contre le 12-6 Muro et saura qu’une victoire impressionnante – et sur une carte aussi prestigieuse – pourrait bien accélérer ce qui semble être une inévitable ascension dans le classement des poids légers de Bellator.

Dans ce cas, on soupçonne que le dernier batteur mondial potentiel de la chaîne de montage de sauvages de la famille Nurmagomedov pourrait devoir s’habituer aux caméras et aux lumières vives avant longtemps.