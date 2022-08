Le cousin de Khabib remporte le titre mondial – médias

Usman Nurmagomedov défierait Patricky Pitbull pour le titre Bellator des poids légers

Usman Nurmagomedov, 24 ans, le jeune cousin de l’ancien champion invaincu de l’UFC Khabib, pourrait être le prochain homme portant son célèbre nom de famille à remporter un titre mondial d’arts martiaux mixtes après qu’il a été rapporté qu’il défierait le Brésilien Patricky Pitbull pour le titre léger Bellator en Novembre.

Tout comme son cousin superstar, Usman est également invaincu dans sa carrière encore en développement dans les arts martiaux mixtes (15-0) et a été sans faille lors de ses quatre premières sorties dans la cage Bellator depuis ses débuts avec l’organisation en avril de l’année dernière.

Selon MMA Junkie, il a été soumis à un test sévère s’il veut devenir champion du monde. Le champion en titre Patricky Pitbull (24-10) a été un pilier de Bellator et peut se vanter de plus de 20 combats pour le groupe depuis ses débuts en 2011, affrontant Michael Chandler, Eddie Alvarez et Benson Henderson tout au long de cette course. .

Le Brésilien a remporté le titre mondial vacant en novembre dernier lorsqu’il a arrêté son coéquipier de Conor McGregor, Peter Queally, au deuxième tour de leur combat principal à Dublin. La victoire a vengé une victoire de TKO remportée par l’Irlandais lors de son premier combat en mai précédent.

Le titre des poids légers Bellator avait été laissé vacant par le jeune frère de Patricky (et champion en titre des poids plumes) Patricio plusieurs semaines auparavant.

Lire la suite Usman Nurmagomedov offre une impressionnante victoire de soumission avec Khabib dans le coin (VIDEO)

Usman Nurmagomedov, quant à lui, entrera dans le combat après trois arrivées successives au premier tour – dont la plus récente était une victoire par étranglement avant contre le combattant américain Chris Gonzalez.

Son succès dans la cage Bellator est reflété par un autre cousin de Khabib, Umar, qui possède également un record invaincu de 15-0 – avec ses trois dernières victoires à l’UFC.

Abubakar Nurmagomedov, quant à lui, est le seul membre de sa famille à avoir connu une défaite à l’UFC ou au Bellator après que le combattant poids welter ait été battu par David Zawada lors de ses débuts à l’UFC à Moscou en 2019.

Le combat Nurmagomedov contre Pitbull devrait avoir lieu le 18 novembre. Aucun autre détail sur la carte de combat n’a encore été publié.