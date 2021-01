Les fans de l’ancien chanteur de Little Mix Jesy Nelson ont été furieux après que son cousin n’ait pas réussi à passer par The Voice UK.

Jamie-Leigh Nelson, 34 ans, a surpris les fans de Little Mix avec une audition à l’aveugle dans l’émission de talents de longue date.

Avant sa performance, Jamie-Leigh a brièvement parlé de l’inspiration de son célèbre parent – probablement avant le départ de Jesy du groupe en décembre.

Elle a dit: «Il y a des gens dans la famille qui sont définitivement musicaux, un de mes cousins ​​est Jesy de Little Mix.

«Je la vois travailler si dur, elle le voulait vraiment vraiment et elle est allée là-bas et l’a obtenu, et cela m’a fait penser: ‘Savez-vous quoi, si elle peut le faire, alors je peux le faire’.

«Ils l’ont fait, tellement bien, je suis fier d’elle.

Les auditions à l’aveugle de The Voice UK exigent que les juges Tom Jones, will.i.am, Anne-Marie et Olly Murs se détournent du candidat plein d’espoir, n’écoutant que leur voix.

Et alors que la beauté blonde Jamie-Leigh montait sur scène, elle a livré une brillante performance du tube Set You Free de N-Trance.

Le juge Olly Murs a même déclaré qu’elle avait «une portée incroyable».

Cependant, le cousin de Jesy a été déçu car les quatre juges ne se sont pas retournés.

Elle a déclaré après le verdict: « J’ai vraiment apprécié, j’ai tout donné, et c’est tout ce que vous pouvez demander.

« Je suis évidemment déçu, mais je suis fier de moi, parce que je n’ai jamais rien fait de tel auparavant, alors aller là-bas et avoir la confiance nécessaire pour chanter et le faire. »

Les téléspectateurs étaient furieux contre les entraîneurs, avec un écrit sur Twitter: « Comment les entraîneurs ne se sont-ils pas tournés pour Jamie Lee. Sa voix était brillante, elle a été volée. J’ai adoré le mélange de disco et de voix puissante. »

Un autre a ajouté: « Encore une fois, personne ne s’est retourné. Ils adorent tous ça! C’est ridicule ».