Le courtier Lake in the Hills reçoit la désignation CCIM – Shaw Local

Kevin Kaplan, courtier senior de Premier Commercial Realty, a été honoré par le CCIM Institute avec sa désignation de membre certifié en investissement commercial lors d’une cérémonie le 13 octobre 2022 à Chicago. (Fourni par Premier Commercial Realty)

La désignation CCIM demeure la « norme de référence » pour les professionnels de l’immobilier commercial, selon un communiqué de presse de Premier Commercial Realty. Il indique que le récipiendaire a suivi des cours avancés en analyse financière et de marché et a démontré une vaste expérience dans l’industrie.

Ancien professeur de lycée, Kaplan a rejoint Lake in the Hills’ Premier Commercial Realty en 2015. Il est originaire de Cary et fils du courtier principal de longue date Bruce Kaplan.