Le courtier en prêts hypothécaires de Victoria nie le stratagème de Ponzi alors que les investisseurs apprennent des détails pénibles sur les enregistrements manquants

Le courtier en hypothèques de Victoria au centre d’un scandale financier croissant dit qu’il ne dirige pas de stratagème de Ponzi même si les investisseurs sombres ont entendu des détails vendredi selon lesquels leur argent manquant est probablement parti pour de bon.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC, Greg Martel a déclaré que sa société My Mortgage Auction Corp. (MMAC) a « … la capacité de permettre à tous les investisseurs de récupérer leurs investissements ».

« Comme vous le savez, le 4 mai, My Mortgage a été placé sous séquestre », a-t-il déclaré. « C’est regrettable, mais My Mortgage n’est pas insolvable et, comme cela a été allégué, n’est pas un stratagème de Ponzi. »

Martel est le seul administrateur de MMAC qui a vendu des prêts-relais à taux d’intérêt élevé comme investissements. Par exemple, des documents judiciaires ont montré un accord qui promettait un retour de 16% sur un investissement de 50 000 $ sur huit semaines, rapportant 8 000 $ en intérêts.

La mise sous séquestre a été accordée à la demande d’une société à numéro de l’Alberta qui prétend que MMAC et Martel lui doivent plus de 17,6 millions de dollars.

Le nombre d’investisseurs pris dans le scandale n’est pas clair, mais vendredi, plus de 500 personnes ont assisté à une assemblée publique virtuelle des investisseurs organisée par le séquestre PricewaterhouseCoopers (PwC). En tant que séquestre nommé par le tribunal, PwC est chargé de trouver les actifs de MMAC, de les liquider et de disperser tout l’argent résultant du processus.

Dans un détail particulièrement pénible, l’associé de PwC, Neil Bunker, a révélé qu’à ce jour, les enquêteurs n’ont trouvé aucune information concrète à l’appui de l’existence de 186 millions de dollars de prêts à recevoir MMAC répertoriés comme actifs dans ses états financiers de septembre 2022.

Enregistrements manquants

« Ce sont les prêts dans lesquels les investisseurs pensaient investir », a déclaré Bunker. « À ce stade, le séquestre n’a pas encore trouvé de documents justifiant le solde des prêts à recevoir. L’idéal serait que M. Martel nous fournisse cette information, mais jusqu’à présent, il a choisi de ne pas le faire. »

Selon des clients, Greg Martel, seul administrateur de My Mortgage Auction Corp., s’est rendu en ligne à plusieurs reprises pour tenter de calmer les investisseurs à qui l’on devait de l’argent. (VIMEO)

L’investisseur Kalia Leslie a demandé à Bunker si les investissements étaient réels ou simplement un stratagème de Ponzi.

« S’il n’y a pas d’enregistrements, cela indique certainement qu’il s’agissait d’un stratagème de Ponzi », a-t-il déclaré.

Un stratagème de Ponzi est une forme de fraude où les investisseurs sont attirés dans une entreprise inexistante qui paie les premiers investisseurs avec les fonds investis par les investisseurs plus tard. Américain Bernie Madoff a été reconnu coupable d’avoir orchestré un stratagème de Ponzi de 64,8 milliards de dollars, le plus important de l’histoire. Il est mort il y a deux ans dans une prison américaine.

Bunker a déclaré que d’anciens employés de MMAC, dont Julie Lyons, PDG de Shop Your Own Mortgage, ont coopéré avec le séquestre. Lyons a été pointée du doigt dans un affidavit d’un investisseur de Nanaimo, en Colombie-Britannique, qui a affirmé qu’elle continuait de lui vendre des investissements totalisant 318 000 $ en mars de cette année, même si MMAC était déjà en défaut de paiement des clients.

279,98 $ restant sur le compte bancaire de l’entreprise

Selon Bunker, les actifs situés jusqu’à présent comprennent deux propriétés fortement hypothéquées achetées en 2022 : une maison de cinq chambres de 4 170 pieds carrés à Langford, en Colombie-Britannique, à environ 14,5 kilomètres à l’ouest de Victoria, et une maison de six pièces de 9 220 pieds carrés. une chambre à coucher à Las Vegas, ainsi qu’un certain nombre de véhicules à moteur et de l’argent comptant de seulement 279,98 $ sur un compte bancaire MMAC, par lequel 58 millions de dollars ont transité entre le 4 novembre 2022 et le 3 mai 2023.

« Pour le moment, nous n’avons pas trouvé grand-chose », a déclaré Bunker aux investisseurs.

L’endroit exact où se trouve Martel est inconnu, bien que sur les réseaux sociaux, il indique sa résidence comme Newport Beach, en Californie. Les serveurs du processus n’ont pas pu le trouver à Victoria et une convocation au tribunal lui a été envoyée par courrier électronique. CBC a fait un certain nombre de demandes d’entrevue par textos et courriels à Martel.

Jusqu’à présent, les poursuites judiciaires à son encontre se sont déroulées ex parte, c’est-à-dire sans sa participation ni sa représentation. La prochaine date d’audience est le 17 mai.

Un rapport préparé par PwC a noté que Martel a transféré des fonds MMAC « importants » à d’autres sociétés qu’il possédait ou contrôlait.

Mardi, la juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Shelley Fitzpatrick, a ordonné le gel des actifs de Martel, MMAC, Shop Your Own Corp. en Californie et Martel Investments Ltd., accordant à Martel une allocation mensuelle de 5 000 $ pour ses frais de subsistance.

Cependant, Martel possède également un certain nombre d’autres entreprises, y compris une entreprise de partage de voitures au Canada et aux États-Unis, qui, selon Bunker, rendra difficile le suivi de l’argent.

Dans sa déclaration envoyée par courrier électronique, Martel a attribué les problèmes d’obtention de l’argent des clients à une croissance exponentielle en 2022 qui a entraîné des problèmes de personnel et d’administration.