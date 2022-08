Le courtier en crypto Genesis réduit de 20% ses effectifs et annonce le départ du PDG

Le courtage d’actifs numériques Genesis a déclaré mercredi que le PDG Michael Moro démissionnait et que la société réduisait 20% de ses effectifs, les dernières victimes alors que le marché de la crypto-monnaie se déroule.

Derar Islim, chef de l’exploitation de Genesis, prendra la relève en tant que PDG par intérim pendant que la société recherche un remplaçant permanent, a déclaré la société dans un communiqué. déclaration.

Genesis est une unité de Digital Currency Group, l’investisseur et conglomérat crypto fondé par Barry Silbert. Genesis était au début du marché, lançant le premier bureau de trading cryptographique de gré à gré en 2013, puis s’est développé pour devenir un prêteur majeur.

Pendant le boom de la cryptographie de 2021, Genesis a considérablement dynamisé son livre. Les octrois de prêts ont bondi plus que sept fois à 131 milliards de dollars, et l’entreprise a augmenté ses effectifs de 22% à 170 employés. À la mi-2022, ce nombre était passé à 260. Une réduction de 20 % équivaut à la perte d’environ 52 emplois.

Le virage rapide du marché de la cryptographie cette année, qui a fait chuter le bitcoin et l’éthereum, a anéanti les entreprises dont les activités étaient directement liées aux prix des actifs numériques. Le fonds spéculatif Three Arrows Capital, ou 3AC, a déposé son bilan, tout comme le courtage Voyager Digital et le prêteur cryptographique Celsius Network.

Alors que Genesis a mieux résisté à la tempête que les autres acteurs du marché, la société a subi des pertes importantes en raison de son exposition à 3AC. En juillet, Genesis a déposé une réclamation de 1,2 milliard de dollars contre 3AC en raison de prêts non respectés.

“Genesis n’a pas été à l’abri de la chute du marché et des dommages causés au sentiment général”, a déclaré la société dans un communiqué. rapport sur les observations de marché du deuxième trimestre. “Comme nous l’avons déclaré publiquement, Genesis avait une exposition aux prêts de Three Arrows Capital. Notre société mère DCG a assumé la responsabilité liée aux pertes sur ces prêts, laissant notre bilan sain afin que Genesis puisse continuer à être une source de force pour nos clients. “

Moro, qui a rejoint Genesis en 2015 et a pris ses fonctions de PDG l’année suivante, restera pendant la transition de direction, a déclaré Genesis. La société a déclaré avoir également récemment embauché de nouveaux cadres en tant que directeur des risques, directeur de la conformité et directeur de la technologie.

REGARDEZ: Portefeuille de Sam-Bankman-Fried, Alameda, pertes sur Voyager