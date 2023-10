Le court métrage d’horreur relance le défi viral Momo

Les fans d’horreur le savent l’apparition soudaine d’une caisse n’est jamais une bonne chose, surtout si cette caisse est vieille et marqué avec une sorte d’avertissement ou un autre écrit sinistre. Mais en même temps Spectacle d’horreur le segment « The Crate » a peut-être inspiré la mise en place pour court métrage Mamanson monstre est d’une race plus récente.

Son identité est un peu gâchée par le titre, et la vignette YouTube vous emmènera absolument retour à 2019, lorsqu’une bête aux yeux d’insectes a saisi l’imagination horrifiée d’Internet jusqu’à ce que la prochaine chose délicieusement horrible arrive. Mais la façon dont Momo s’intègre dans ce contexte s’inspire de cette horreur classique « quoi qu’il y ait dans cette vieille boîte en bois sale ». ne peut pas sois bon »scénario.

MOMO – Court métrage d’horreur | 4K

D’après un commentaire sur la vidéo YouTube laissé par l’acteur principal Michael Southgate (il est également l’un des producteurs du film, son deuxième assistant réalisateur et crédité des effets sonores et sson dconception), Maman a été filmé en un seul jour et une seule nuit. Le scénariste-réalisateur Joshua Armstrong s’est également occupé de la cinématographie. Vous pouvez en savoir plus sur Last Dog Films sur le site internet de l’entreprise.

