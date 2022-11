Le court métrage d’animation Baby Yoda de Studio Ghibli arrive sur Disney Plus

Studio Ghibli, le légendaire studio d’animation japonais derrière des films comme Spirited Away et Princess Mononoke, produits un nouveau court métrage Star Wars original appelé Zen – Grogu et Dust Bunnies. Il a atterri sur Samedi, pour célébrer le troisième anniversaire de Le Mandalorien.

L’animation de trois minutes dessinée à la main a été réalisée par Katsuya Kondo (qui a travaillé sur l’animation de films comme My Neighbor Totoro, Kiki’s Delivery Service et Princess Mononoke), avec la musique du compositeur mandalorien Ludwig Göransson.

La révélation suit Studio Ghibli taquinant un collaboration avec Lucasfilm jeudi sur Twitter. L’officiel Guerres des étoiles Le compte Twitter a également partagé le teaser, et Studio Ghibli a cimenté la connexion à une galaxie lointaine, très lointaine avec un tweet de suivi le vendredi.

Un teaser précédent de 15 secondes montrait les logos Lucasfilm et Studio Ghibli, sans autres images, personnages, musique ou même sons. Cependant, Studio Ghibli a offert un indice avec sa photo tweetée montrant une petite statue de Mon pote mandalorien Grogu (alias Baby Yoda) et co-fondateur du studio flou Hayao Miyazaki. (Il a également réalisé plusieurs de ses films majeurs.)

Avant que le court métrage de Grogu ne soit révélé, certaines personnes en ligne ont exprimé leur espoir pour un film d’animation Star Wars. Ce n’est pas la première incursion de la franchise dans l’animation japonaise ; Lucasfilm est sorti inspiré de l’anime série d’anthologies Star Wars : Visions sur Disney Plus l’année dernière. Une deuxième saison est sortie prévue au printemps prochainmais le projet Studio Ghibli est distinct.

Pour en savoir plus, consultez le dernier regard sur le parc d’attractions du Studio Ghibli et Examen par CNET de la série préquelle de Star Wars Andor.