Le cours vise à combler les lacunes en formant des thérapeutes aux besoins des anciens combattants et des premiers intervenants

Ce n’est que le psychologue numéro trois que l’adjudant à la retraite Brian McKenna a pu trouver quelqu’un qui, selon ses mots, “avait un indice”.

McKenna, un vétéran de la guerre en Afghanistan qui vit maintenant à Vancouver, avait reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique et tentait sans succès depuis des années de trouver un professionnel de la santé mentale qui pourrait le comprendre et l’aider.

« Une grande partie des questions posées par le praticien étaient plutôt du genre : ‘Eh bien, si tu t’es fait exploser ce jour-là, pourquoi es-tu ressorti le lendemain ?’ », se souvient-il de sa première tentative pour trouver de l’aide.

«Ils l’abordaient du point de vue des travailleurs de quarts où vous avez un syndicat qui vous soutient et tous ces protocoles de santé qui disent ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Les fusées ne se soucient pas de ce genre de choses. Les kamikazes non plus.

L’expérience de McKenna témoigne de ce que les experts disent être un problème auquel de nombreux anciens combattants et premiers intervenants sont confrontés lorsqu’ils tentent de trouver de l’aide pour des blessures et des maladies psychologiques : un manque de compréhension de leurs défis et besoins uniques.

« De nombreux vétérans recherchent des soins de santé mentale auprès d’un éventail de fournisseurs à travers le Canada, et il s’agit d’un manque de connaissances reconnu chez de nombreux fournisseurs », a déclaré MaryAnn Notarianni de l’Atlas Institute for Veterans and Families à Ottawa.

De nombreux anciens combattants, premiers intervenants et autres professionnels exposés à des traumatismes ont déjà du mal à demander une assistance en santé mentale. Par exemple, certains continuent de s’inquiéter de l’impact potentiel sur leur carrière, voire d’être jugés par leurs pairs.

Le problème, c’est que s’ils rencontrent un professionnel de la santé et que cette personne ne comprend pas d’où ils viennent ou comment les aider, cela fera fuir l’ancien combattant ou le premier intervenant.

Scott Maxwell, directeur exécutif de Wounded Warriors Canada, qui offre des programmes de soutien aux anciens combattants, aux premiers intervenants et à leurs familles, a constaté l’effet de première main.

“Vous pouvez avoir le meilleur parcours au monde dans un manuel”, a-t-il déclaré. « Mais si les cliniciens ne sont pas culturellement compétents, le programme meurt sur la table. Et je l’ai vu. C’est incroyable.”

À l’inverse, Maxwell a déclaré que le fait d’avoir un psychologue ou un autre professionnel de la santé mentale qui comprend les besoins uniques des anciens combattants et des premiers intervenants – et comment les contacter – peut avoir un effet extrêmement positif.

“Lorsque vous trouvez les bonnes personnes et qu’elles savent comment parler et travailler avec ces personnes, cela change leur vie”, a-t-il déclaré.

C’est dans ce contexte que Wounded Warriors s’est tourné vers le Dr Tim Black, l’un des principaux experts canadiens en matière de soutien en santé mentale pour les anciens combattants et les premiers intervenants, afin de développer un cours pour former les praticiens de la santé mentale sur la façon de travailler avec de tels clients.

Maxwell a déclaré que près de 800 prestataires de soins de santé ont accédé au cours en ligne depuis son lancement en mai dernier avec le soutien financier de l’Atlas Institute. Il espère que d’autres suivront.

Le cours est particulièrement d’actualité maintenant, car Anciens Combattants Canada n’a signé que récemment un contrat avec une entreprise qui dispose d’un réseau de 9 000 professionnels de la santé à travers le pays pour travailler avec les anciens combattants dans différentes communautés.

Le contrat a été controversé pour plusieurs raisons, mais une question a été de savoir dans quelle mesure ces professionnels sont réellement formés et conscients des besoins particuliers des anciens combattants.

Alors que le trouble de stress post-traumatique et d’autres blessures psychologiques ont été mieux compris au cours des dernières décennies, Black a déclaré que la formation que les professionnels de la santé mentale reçoivent contient un angle mort en ce qui concerne les anciens combattants et les premiers intervenants.

“C’est la plus grande plainte que nous entendons, c’est que les civils ne comprennent tout simplement pas”, a-t-il déclaré.

« Une citation de quelqu’un avec qui j’ai travaillé dit : ‘Le pire jour de votre vie est chaque jour pour moi. Le seul événement que vous traversez où cette très mauvaise chose se produit et qui façonne la trajectoire de votre famille ? Eh bien, c’est mon quart du matin.

Black a déclaré que les thérapeutes ont été formés pendant des décennies pour être très doux au début de leur travail avec les patients, ce qui implique de parler doucement et timidement et de les traiter avec des gants pour les mettre à l’aise et les aider à s’ouvrir.

L’une des premières leçons qu’il a voulu transmettre dans le cours était qu’une telle approche ne fonctionne souvent pas avec des personnes qui sont régulièrement exposées à des traumatismes, et qu’elle peut même les rebuter.

“Ce n’est qu’un exemple de la façon dont nous le ferions, c’est-à-dire en termes très terre-à-terre”, a-t-il déclaré. “Et être super transparent et clair sur ce que nous sommes et ne sommes pas capables de faire, et ce que nous sommes et n’allons pas faire.”

Notarianni a déclaré que son organisation, qui est basée à l’Hôpital Royal Ottawa et a été créée par le gouvernement fédéral pour agir en tant que centre d’excellence pour la santé mentale des anciens combattants, espère que cela aidera à combler une lacune importante dans le domaine.

“Cela ne va pas nécessairement tout faire pour développer les compétences de chacun en même temps”, a-t-elle déclaré à propos du cours de formation. « Mais c’est un point de départ. Et cela aide à renforcer une partie de cette prise de conscience et, espérons-le, encouragera les prestataires à vouloir continuer à apprendre.

—Lee Berthiaume, La Presse Canadienne

