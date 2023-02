Le cours d’histoire des Noirs révisé par le College Board après des critiques

BATON ROUGE, La. (AP) – Un programme révisé pour un nouveau cours de placement avancé sur les études afro-américaines minimise certains éléments qui ont attiré les critiques des conservateurs, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui avait menacé d’interdire la classe dans son état.

Dans le cadre officiel rendu public mercredi, des sujets tels que Black Lives Matter, les réparations de l’esclavage et la théorie queer ne sont plus des sujets à enseigner. Ils ne figurent que sur une liste de sujets que les États et les systèmes scolaires pourraient proposer aux élèves pour les projets de fin d’année.

Le rejet du cours par DeSantis, un candidat républicain potentiel à la présidence en 2024, a suscité un nouveau débat politique sur la façon dont les écoles enseignent la race. Les responsables de la Floride le mois dernier a publié un tableau qui a dit qu’il promouvait l’idée que la société américaine moderne opprime les Noirs, était inappropriée et utilise des articles de critiques du capitalisme.

Un porte-parole de DeSantis a déclaré mercredi que le département de l’éducation de l’État examinait le programme révisé pour se conformer à la loi de la Floride.

Le cours est actuellement testé dans 60 écoles à travers les États-Unis, et le cadre officiel est destiné à guider l’expansion du cours à des centaines d’écoles secondaires supplémentaires au cours de la prochaine année scolaire. Le College Board, qui supervise les cours AP, a déclaré que les développeurs avaient consulté des professeurs de plus de 200 collèges, dont plusieurs institutions historiquement noires.

Le College Board a également recueilli les commentaires des enseignants qui dirigent les classes pilotes, car le projet de programme a subi plusieurs révisions au cours de la dernière année.

Les critiques ont accusé l’organisation de se plier à la pression politique.

“Se réveiller le premier jour du mois de l’histoire des Noirs avec des nouvelles d’hommes blancs occupant des postes privilégiés de marchandage de chevaux, des parties essentielles et inextricablement liées de l’histoire des Noirs, qui est l’histoire américaine, est exaspérant”, a déclaré David Johns, directeur exécutif du National Coalition de la justice noire. “La vie, les contributions et les histoires des personnes noires trans, queer et non binaires / non conformes sont importantes et ne doivent pas être diminuées ou effacées.”

Le cours a été populaire parmi les élèves des écoles où il a été introduit. Au lycée Magnet de Baton Rouge en Louisiane, tant d’élèves étaient intéressés qu’Emmitt Glynn l’enseigne à deux classes, au lieu de la seule qu’il avait initialement prévue.

En début de semaine, ses élèves ont lu des extraits de “Les Misérables de la Terre” de Frantz Fanon, qui traite de la violence inhérente aux sociétés coloniales. Au cours d’une discussion animée, les élèves ont relié le texte à ce qu’ils avaient appris sur le conflit entre les colonisateurs et les Amérindiens, sur la guerre en Ukraine et sur la violence policière à Memphis, dans le Tennessee.

“Nous avons couvert toute la gamme des côtes de l’Afrique à l’endroit où nous sommes maintenant dans les années 1930, et nous continuerons à travers l’histoire”, a déclaré Glynn. Il s’est dit fier de voir les liens que ses élèves établissent entre le passé et le présent.

Pour Malina Ouyang, 17 ans, suivre le cours a aidé à combler les lacunes dans ce qu’elle a appris. “En prenant ce cours,” dit-elle, “j’ai réalisé tout ce qui n’est pas dit dans les autres cours.”

Matthew Evans, 16 ans, a déclaré que la classe l’avait éduqué sur une multitude de perspectives sur l’histoire des Noirs. Il a dit que la controverse politique n’est qu’une « distraction ».

“Chaque fois que vous voulez essayer de faire taire quelque chose, vous ne ferez que donner envie à quelqu’un d’en savoir encore plus”, a-t-il déclaré.

Le College Board propose des cours AP dans tout le spectre académique, y compris les mathématiques, les sciences, les études sociales, les langues étrangères et les beaux-arts. Les cours sont facultatifs. Enseigné au niveau collégial, les étudiants qui obtiennent un score suffisamment élevé à l’examen final obtiennent généralement des crédits de cours à leur université.

Dans une déclaration écrite mercredi, le PDG du College Board, David Coleman, a déclaré que le cours était “une rencontre sans faille avec les faits et les preuves de l’histoire et de la culture afro-américaines”.

« Nul n’est exclu de ce parcours : les artistes et inventeurs noirs dont les réalisations ont été révélées ; les femmes et les hommes noirs, y compris les homosexuels américains, qui ont joué un rôle central dans les mouvements des droits civiques ; et des croyants de tous horizons qui ont contribué aux causes anti-esclavagistes et aux droits civiques. Tout le monde est vu », a-t-il déclaré.

Dans la classe de Malcolm Reed à l’école secondaire St. Amant en Louisiane, où il enseigne la classe AP, il essaie d’être conscient de la façon dont le matériel et les discussions peuvent affecter les élèves.

« Je leur donne l’information et j’ai vu des ampoules s’éteindre. Je leur demande : ‘Comment cela vous affecte-t-il ? Comment vous sentez-vous en apprenant cela ? ” il a dit. « C’est aussi nouveau pour moi, et je le prends à bras-le-corps. Nous n’apprenons pas seulement l’histoire, mais nous faisons l’histoire.

Mumphrey a rapporté de Phoenix. Le journaliste de l’AP Stephen Smith a contribué à ce rapport.

