Le cours de l’action Tupperware a augmenté de près de 500 % en deux semaines

D’autres entreprises bien connues ont connu des augmentations similaires dans le passé, grâce également aux commerçants de détail. Ces soi-disant « stocks de mèmes » incluent GameStop, AMC Entertainment et Bed Bath & Beyond.

Réfléchissez bien avant d’acheter trop dans le battage médiatique, dit Douglas Boneparth, un planificateur financier certifié et fondateur de Richesse de bonne foi. Boneparth est également membre du conseil consultatif de CNBC.

Parfois, l’accumulation autour d’un certain stock à un moment donné peut inciter les gens à investir dans l’entreprise sans faire de recherches appropriées au préalable, a-t-il déclaré à CNBC Make It.

« Les gens veulent chasser l’élan ou la popularité de quelque chose, en espérant qu’ils ne sont pas en retard à la fête. Mais souvent, ils le sont », dit-il.

Investir dans des actions de mèmes peut être risqué. Ils sont souvent sujets à des fluctuations de valeur imprévisibles basées sur des rumeurs sur Internet et des forums de discussion.

Au lieu d’acheter en fonction du battage médiatique, les investisseurs devraient essayer de comprendre clairement comment une entreprise a fonctionné au fil du temps auparavant, déclare Boneparth. Les sociétés cotées en bourse publient des rapports trimestriels sur les résultats qui contiennent des informations clés, telles que le montant des revenus générés par une société et ses bénéfices ou ses pertes.

Mais il n’y a rien de mal à allouer un petit pourcentage de votre portefeuille d’investissement à « s’amuser », dit Boneparth. Consacrer 10 % de votre portefeuille à des entreprises spécifiques que vous avez étudiées et auxquelles vous croyez fermement peut être un excellent moyen d’investir dans celles-ci sans faire dérailler vos objectifs financiers globaux, dit-il.

« Dans le pire des cas, ils perdent leur argent, ce qui signifie qu’ils ne recommenceront probablement pas, mais ils ont appris une leçon précieuse », dit-il. « Dans le meilleur des cas, ils gagnent de l’argent qu’ils peuvent réinvestir dans un portefeuille plus diversifié. »

