Le cours de l’action Bajaj Finance est terne après la mise à jour des activités du deuxième trimestre ; que doivent faire les investisseurs ?

Le cours de l’action Bajaj Finance a augmenté de près d’un pour cent pour atteindre son nouveau sommet sur 52 semaines de ₹8 040,55 en début de séance sur l’ESB mercredi 4 octobre, un jour après que la société a publié ses mises à jour commerciales du trimestre de septembre. Le titre a ouvert à ₹8012.05 par rapport à la clôture précédente de ₹7968,95 et a augmenté de 0,9 pour cent pour atteindre son plus haut niveau sur 52 semaines. Cependant, le titre a rapidement effacé ses gains et s’est négocié à plat vers 9h30.

Citi a souligné la traction soutenue des actifs sous gestion au deuxième trimestre. Mais Citi, comme le rapporte CNBC-TV18, s’attend à une nouvelle contraction de plus de 15 points de base au deuxième trimestre en raison d’une réévaluation des emprunts à un coût de financement plus élevé.

